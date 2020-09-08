7 физических симптомов депрессии 

Исследования доказывают, что ментальные заболевания наносят видимый вред организму.

Депрессия вызывает боль — и не только эмоциональную, такую как грусть, слезы и чувство безнадежности, но и физическую. Исследования, опубликованные в зарубежных медицинских журналах, показывают, что депрессия также может проявляться как физическая боль.

Культурные различия

Хотя мы не часто думаем о депрессии как о физической боли, в некоторых культурах это так, особенно в тех, где «табу» открыто говорить о психическом здоровье. Например, в китайской и корейской культурах депрессия считается мифом. Поэтому пациенты, не подозревая, что физическая боль может быть признаком психологического расстройства, обращаются к врачам для лечения своих физических симптомов, а не для описания депрессии. Но держать в уме эти физические симптомы так же важно, как и эмоциональные эффекты.

Причины обратить внимание на сигналы

Во-первых, это отличный способ контролировать свое тело и разум. Физические симптомы могут сигнализировать о приближении депрессивного периода или указывать на то, есть ли у вас депрессия. С другой стороны, физические симптомы демонстрируют, что депрессия на самом деле очень реальна и может нанести ущерб нашему общему благополучию. Вот семь наиболее распространенных физических симптомов депрессии:

1. Усталость или постоянное снижение уровня энергии

Усталость — частый симптом депрессии. Иногда мы все испытываем снижение уровня энергии и можем чувствовать себя вялыми по утрам, надеясь остаться в постели и посмотреть телевизор, вместо того, чтобы идти на работу. Хотя мы часто считаем, что истощение является следствием стресса, депрессия также может вызывать утомление. Однако, в отличие от повседневной усталости, утомляемость, связанная с депрессией, также может вызывать проблемы с концентрацией внимания, чувство раздражительности и апатию.

Доктор Маурицио Фава, директор программы клинических исследований в Бостонской больнице общего профиля Массачусетса, в материале издания Healthline отмечает, что депрессивные люди часто испытывают невосстановительный сон, а это означает, что они чувствуют себя вялыми даже после полноценного ночного отдыха. Однако, поскольку многие физические заболевания, такие как инфекции и вирусы, также могут вызывать утомление, бывает сложно определить, связано ли истощение с депрессией. Один из способов доказать: хотя повседневная усталость является признаком этого психического заболевания, другие симптомы, такие как грусть, чувство безнадежности и ангедония (отсутствие удовольствия от повседневной деятельности), также могут присутствовать при депрессии.

2. Снижение болевой толерантности (Или, наоборот, все болит больше обычного)

У вас когда-нибудь возникает ощущение, что ваши нервы горят, но вы не можете найти никакой физической причины для своей боли? Как оказалось, депрессия и боль часто сосуществуют. Одно исследование 2015 года показало корреляцию между людьми, находящимися в депрессии, и пониженной толерантностью к боли, в то время как другое исследование 2010 года показало, что боль сильнее влияет на людей, находящихся в депрессии. Эти два симптома не имеют четкой причинно-следственной связи, но важно оценивать их вместе, особенно если врач рекомендует лекарства. Некоторые исследования показывают, что использование антидепрессантов может не только помочь облегчить депрессию, но и действовать как обезболивающее, снимающее боль.

3. Боль в спине или ломота в мышцах

Утром вы можете чувствовать себя нормально, но когда вы находитесь на работе или сидите за университетской партой, у вас начинает болеть спина. Это может быть стресс или депрессия. Хотя они часто связаны с плохой осанкой или травмами, они также могут быть симптомом психологического стресса. Исследование, проведенное в 2017 году на примере 1013 студентов канадских университетов, показало прямую связь между депрессией и болями в спине.

Психологи и психиатры долгое время считали, что эмоциональные проблемы могут вызывать хронические боли, но их особенности все еще изучаются, например, связь между депрессией и воспалительной реакцией организма. Последние исследования показывают, что воспаление в организме может иметь какое-то отношение к нейросетям в нашем мозгу. Считается, что воспаление может прерывать сигналы мозга, и поэтому может иметь значение для депрессии и того, как мы ее лечим.

4. Головные боли

Практически каждый иногда испытывает головные боли. Они настолько распространены, что мы часто списываем их со счетов как ничего серьезного. Стрессовые ситуации на работе, например конфликт с коллегой, могут также вызвать эти головные боли. Однако ваша головная боль не всегда может быть вызвана стрессом, особенно если вы терпели коллегу в прошлом. Если вы заметили, что у вас начались ежедневные головные боли, это может быть признаком депрессии. В отличие от мучительных головных болей при мигрени, головные боли, связанные с депрессией, не обязательно ухудшают работу человека. Этот тип головной боли, описываемый Национальным фондом головной боли как «головная боль напряжения», может ощущаться как легкое пульсирующее ощущение, особенно вокруг бровей. Хотя эти головные боли облегчаются безрецептурными обезболивающими, они обычно повторяются регулярно. Иногда хронические головные боли напряжения могут быть симптомом большого депрессивного расстройства.

Однако головные боли — не единственный признак того, что ваша боль может быть психологической. Люди с депрессией часто испытывают дополнительные симптомы, такие как печаль, чувство раздражительности и снижение энергии.

5. Проблемы с глазами или ухудшение зрения

Вы считаете, что мир выглядит размытым? В то время как депрессия может сделать мир серым и мрачным, одно исследование, проведенное в 2010 году в Германии, предполагает, что эта проблема психического здоровья может на самом деле повлиять на зрение. В этом исследовании с участием 80 человек людям с депрессией было трудно различать черно-белые изображения. Это явление, известное исследователям как «контрастное восприятие», может объяснить, почему депрессия может сделать мир туманным.

6. Боль в животе или ощущение дискомфорта в животе

Это чувство боли в животе — один из самых узнаваемых признаков депрессии. Однако, когда в животе начинают судороги, это легко списать на газы или менструальную боль. Усиливающаяся боль, особенно при возникновении стресса, может быть признаком депрессии. Фактически, исследователи Гарвардской медицинской школы предполагают, что дискомфорт в желудке, такой как спазмы, вздутие живота и тошнота, может быть признаком плохого психического здоровья. По мнению исследователей из Гарварда, депрессия может вызывать (или быть результатом) воспаление пищеварительной системы с болью, которую легко принять за такие заболевания, как воспалительное заболевание кишечника или синдром раздраженного кишечника. Врачи и ученые иногда называют кишечник «вторым мозгом», потому что они обнаружили связь между здоровьем кишечника и психическим благополучием. Наш желудок полон хороших бактерий, и если есть дисбаланс полезных бактерий, могут возникнуть симптомы тревоги и депрессии. Сбалансированная диета и прием пробиотиков могут улучшить здоровье кишечника, что также может улучшить настроение, однако необходимы дальнейшие исследования.

7. Проблемы с пищеварением или нерегулярный режим работы кишечника

Проблемы с пищеварением, такие как запор и диарея, могут вызывать смущение и дискомфорт. Легко предположить, что дискомфорт в кишечнике возникает из-за физического заболевания, часто вызванного пищевым отравлением или желудочно-кишечными вирусами. Но такие эмоции, как печаль, тревога и подавленность, могут нарушить работу нашего пищеварительного тракта. Одно исследование 2011 года из предполагает связь между тревогой, депрессией и желудочно-кишечной болью.

Боль — еще один способ общения вашего мозга

Если вы чувствуете дискомфорт, узнавая и говоря о неприятных эмоциях, таких как грусть, гнев и стыд, это может привести к тому, что чувства будут иначе проявляться в теле. Если вы испытываете какие-либо из этих физических симптомов в течение длительного периода времени, запишитесь на прием к лечащему врачу или медсестре. По данным Американской психологической ассоциации, депрессия — одно из самых распространенных психических заболеваний, от которого ежегодно страдают 14,8 миллиона взрослых американцев.

Депрессия может быть вызвана множеством факторов, таких как генетика, стресс или травма в детстве, а также химический состав мозга. Людям, страдающим депрессией, для полного выздоровления часто требуется профессиональная помощь, например психотерапия и лекарства. Поэтому на приеме, если вы подозреваете, что эти физические симптомы могут быть более чем поверхностными, попросите пройти обследование на предмет депрессии и тревоги. Таким образом, ваш доктор сможет предоставить вам необходимую помощь.