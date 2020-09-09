Названа опасность отказа от ужина

Федорова подчеркнула важность трехразового питания, приведя пример рацион борцов сумо. По ее словам, они питаются калорийно и всего один раз за день, в результате чего набирают лишний вес.

Врач не рекомендует отказываться от вечерней трапезы, уточняя, что ужин не должен быть единственным или основным приемом пищи. Федорова призывает не есть на ночь высококалорийные продукты, чтобы не перегружать поджелудочную железу и желчный пузырь. «А вот легкий ужин с овощами, сыром или рыбой приветствуется», — отметила она.