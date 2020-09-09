Пять причин, почему опасно сидеть нога на ногу 

Многие из представительниц слабого пола часто сидят, закинув ногу на ногу. Во-первых, это удобно, во-вторых, эта поза считается женственной и привлекает мужчин. Но мало кто знает о том, как сильно она вредит организму. «Рамблер» расскажет, почему категорически нельзя сидеть, скрестив ноги.

Повышается артериальное давление

Когда мы кладем одну ногу на другую, появляется дополнительная нагрузка на сосуды, а кровь начинает поступать к сердцу в большем количестве. В результате происходит скачок давления. Конечно, стоит вам ненадолго поменять позу, как давление придет в норму. А вот гипертоникам о закидывании ноги на ногу стоит забыть раз и навсегда, в обратном случае велик риск появления тромбов.

Появляются проблемы с позвоночником

Безусловно, эта поза, в первую очередь, сказывается на осанке. Мало того, что повышается вероятность возникновения сколиоза, так еще может образоваться межпозвонковая грыжа. При этом есть риск того, что боль будет отдавать в конечности, так как при грыже не всегда ощущения концентрируются в поврежденном участке спины.

Нарушается кровоток

Когда ноги скрещены, стенки сосудов сужаются и ослабевают, препятствуя нормальному кровотоку. Это, в свою очередь, может привести к ряду серьезных осложнений, в том числе, в области паха. В таком случае велик риск воспаления в половых органах, а в запущенном состоянии может произойти нарушение половой функции или появиться бесплодие. Также могут воспалиться пережимаемые вены, в результате чего на ногах появится «варикозная» сеточка.

Повышается риск смещения суставов

Регулярное закидывание ноги на ногу деформируют мышцы внешней и внутренней частей бедра, делая одну длиннее, а другую — короче. Из-за этого повышается риск смещение суставов, что может спровоцировать возникновение дегенеративных изменений позвонков.

Повреждаются нервы в ступнях

Существует такое заболевание как паралич малоберцового нерва, при котором нарушаются тыльное сгибание и эверсия стопы. Малоберцовый нерв участвует в передаче двигательного импульса и ощущений в нижнюю часть ноги, ступню и пальцы. Зачастую его повреждение вызваны позой, при которой одна нога лежит на другой.