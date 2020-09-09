6 правил успешного похудения

Внешность, красивая фигура актуальная для каждой женщины. Для меня тоже очень важно как я выгляжу. Моя цель снизить процент жира и немного как сейчас модно говорить «подсушиться».

Для этого я пять раз в неделю по часу занимаюсь в тренажерном зале. И контролирую съеденное количество калорий.

Для похудения необходимо чтобы организм начал тратить свои жировые запасы. Тут два выхода или вы уменьшаете количество потребляемых калории, либо вы увеличиваете физическую активность и тем самым достигаете дефицита калорий. Расскажу 6 правил правильного похудения, которые легко выполнять.

1. Найдите источник для мотивации

Давно у одной девушки я прочитала, что если вы хотите похудеть, найдите в интернете или в журнале фото женщины на которую вы хотите быть похожей. Распечатайте это фото и повесьте на холодильник. Каждый раз, когда вы будете открывать холодильник, вы будете вспоминать про свою цель.

Сегодня легко можно найти в интернете девушку, которая была толстой, но потом взялась за себя и успешно похудела. В инстаграмме даже можно следить за такими людьми онлайн.

2. Отказаться от сладких напитков

Как часто мы пьем чай и кофе? Если в чай положить две чайные ложки сахара это уже 70 ккал, а без сахара тот же напиток всего лишь 10 ккал. Если выпивать в день несколько чашек чая с сахаром, то в объеме получаем калории полноценного обеда.

3. Используйте маленькие тарелки

Понятно что при похудении еды должно быть меньше. Так вот если маленькую порцию положить в большую тарелку, то вам психологически будет тяжело наесться этой порцией. Вы начнете заранее беспокоиться, что не наедитесь и будете голодать.

Та же самая порция еды в маленькой тарелке, морально будет легче восприниматься.

4. Пейте много воды

Я решила что всегда буду носить с собой бутылку воды. Вода важный пункт при похудении. Вода разгоняет метаболизм, увлажняет кожу и обеспечивает очищение организма.

Оказывается чувство жажды и чувство голода очень похожи. И мы не всегда распознаем знаки нашего организма.

5. Соблюдайте «правило яблока»

Слышали о таком? Если вы чувствуете голод, подумайте съели бы вы сейчас яблоко. Если нет, значит вы не голодны.

Я конечно, тоже не очень люблю на голодный желудок есть яблоко. Я предпочту что-нибудь мясное, аппетитное, но это правило я тоже возьму себе на заметку.