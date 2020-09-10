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Раскрыта неоспоримая польза секса 

Lenta.ru и ещё 3 11 часов назад
Раскрыта неоспоримая польза секса
Фото: Westend61 RF / zerocreatives / Diomedia
Сексолог и эксперт в вопросах взаимоотношений Кейт Тейлор раскрыла неоспоримую пользу регулярного секса. Об этом сообщает издание The Sun.
Специалист утверждает, что занятия сексом благоприятно влияют на здоровье и ментальное состояние человека. Ссылаясь на исследование 2004 года, она отметила, что люди, которые как минимум три раза в неделю вступают в интимную связь, имеют более крепкий иммунитет.
Кроме того, во время секса организм вырабатывает «гормоны радости», повышающие настроение — эндорфины, окситоцин и дофамин.

Тейлор отмечает, что стабильная половая жизнь снижает риск возникновения депрессии.

По словам сексолога, проведенное в 2016 году исследование доказало, что секс способен избавить от бессонницы и улучшить качество и продолжительность сна. Также регулярные занятия любовью укрепляют мышцы всего тела и помогают справиться с головной и другими болями.
Тейлор подчеркивает, что активная половая жизнь снижает риск смерти от рака простаты и болезней сердца, а также понижает кровяное давление.
Ранее американские ученые из исследовательского университета Вашингтона в Сент-Луисе доказали пользу регулярного секса. Эксперты выяснили, что сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти и сокращает вероятность умереть от сердечной болезни на 21 процент.
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Здоровье , Кейт Тейлор
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