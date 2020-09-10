Симптомы, которые говорят о «женских» проблемах 

А вы прислушиваетесь к своему организму?

В суете нашей жизни мы думаем о себе в последнюю очередь, однако такое отношение к собственному здоровью может привести к печальным последствиям — не все заболевания «терпят» слишком долго. Всегда проще предотвратить заболевание, чем долго и утомительно с ним бороться. Сегодня мы собрали основные женские проблемы, которые нельзя игнорировать, и с наличием которых обязательна консультация специалиста.

Обильные месячные/слишком короткий цикл

Подобные симптомы чаще всего указывают на наличие доброкачественной опухоли в матке. Она образуется из мышечных волокон и является следствием застоя крови по причине малоподвижного образа жизни или гормонального дисбаланса. Миома нередко образуется в самый репродуктивный период — с 20 до 45 лет, она может никак себя не проявлять, лишь ухудшая протекание менструации. Если вас беспокоит слишком короткий или наоборот длинный цикл, важно обратиться к своему лечащему врачу и сделать это как можно быстрее.

Кровянистые выделения после полового акта

Типичный симптом эндоцервикоз — эрозии шейки матки. По статистике, примерно половина женского населения нашей страны сталкивается с данной проблемой. Что же такое эрозия? Это дефект слизистой оболочки наружной части шейки матки, при попадании инфекции запускается воспалительный процесс. Поверхность слизистой оголяется что доставляет крайне неприятные ощущения самой женщине. Часто эрозия заживает самостоятельно, однако при наличии неприятных ощущений и резких болей важно незамедлительно обратиться к специалисту.

Зуд в области влагалища, неприятный запах

Кандидоз нельзя назвать опасным заболевание, однако он может сильно портить как обычную, так и интимную жизнь женщины. С молочницей сталкивалась каждая вторая женщина в мире. Как правило, грибы рода Candida попадают в организм при рождении, обострение происходит в периоды, когда наш иммунитет ослаблен. Проблемы начинаются, когда возникает боль во время полового акта или женщина испытывает нестерпимый зуд, в этом случае важно вовремя обратиться в своему лечащему врачу.

Сильная боль во время менструации/обильные выделения во время менструации/сгустки крови при менструации

Наверное, самое неприятное и опасное заболевание для женщины — эндометриоз. Причины его появления так и не установлены специалистами, однако в любом случае проблема требует скорейшего решения. Эндометриоз встречается у женщин, находящихся в самом репродуктивном возрасте — примерно до 40 лет.

Эндометриоз опасен тем, что может нарушать функцию не только половых, но и органов, расположенных вблизи к матке: одной из особенностей болезни является способность привносить изменения в клетки соседних органов, затрудняя их деятельность. Чаще всего страдает кишечник. Разрастание эндометрия приводит к сильному дискомфорту, менструальный цикл нарушается, появляется боль во время полового акта. В самом запущенном случае показана операция по удалению пораженного органа, а потому будьте внимательны к своему организму и реагируйте любые неприятные симптомы.