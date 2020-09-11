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Зачем я принимаю ванну с содой 

Анастасия Иванова 11 часов назад
Зачем я принимаю ванну с содой
Фото: Рамблер
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Пищевая сода — универсальная вещь, которая всегда есть под рукой. Обычно я использую ее как разрыхлитель для выпечки или средство для уборки вместо привычной "химии" и мытья овощей. Но недавно я открыла для себя еще один способ применения пищевой соды — добавлять ее в ванну.
Поначалу эта идея показалась мне странной: вдруг сода "разъест" кожу или вызовет аллергическую реакцию. Но, почитав о ее полезных свойствах, решила попробовать.
Везде пишут, что сода способствует похудению. У меня не было такой задачи, поэтому на особый эффект я не рассчитывала. Я принимаю ванну с содой, чтобы улучшить кровообращение, очистить кожу и весь организм от токсинов, снять стресс. Еще, считается, что сода обладает антибактериальным свойством.
Я сыплю в ванну с теплой (важно, чтобы она не была горячей) водой примерно пол стакана пищевой соды. К ней добавляю десять капель эфирного масла. Например, лаванды или шалфея. Лежать в ванне надо примерно полчаса, а потом обязательно ополоснуться водой.
Однако нужно иметь ввиду, что ванна с содой противопоказана беременным и при проблемах со здоровьем: сердечных заболеваниях, гинекологических проблемах, болезнях органов дыхания, варикозе и других.
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