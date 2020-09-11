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Опровергнут популярный миф о похудении 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Опровергнут популярный миф о похудении
Фото: depositphotos.com
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла популярный миф о том, что при похудении запрещено есть картофель, макароны, сливочное масло и белый рис. Пост с распространенными заблуждениями в вопросах питания опубликован в ее Instagram-аккаунте.

«Идея, что поправляются от определенных продуктов, сама по себе не верна, — подчеркнула эксперт. — Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!»

Комиссарова объяснила своим подписчикам, какие продукты ошибочно считаются вредными. Первым она рассмотрела картофель, который запрещают есть во время диеты. Она отметила, что в 100 граммах корнеплода всего около 80 калорий. Кроме того, картофель богат калием и витамином С. Диетолог также вступилась за макароны. Она советует готовить макароны из расчета не более 50 граммов продукта в сухом виде на человека и подавать их с нежирным соусом и овощами.
Также, по мнению Комиссаровой, худеющие часто исключают из рациона сливочное масло. Специалист напомнила, что суточная норма в 10 граммов содержит всего 75 калорий и не вредит фигуре. Диетолог посоветовала не отказываться и от белого риса, уточнив, что в 100 граммах отварного продукта — всего 130 калорий.
Подписчики подтвердили, что долгое время держали эти продукты под запретом.

«Много лет назад я повесила ярлык на эти продукты», — признавались одни.


«Спасибо огромное за реабилитацию таких важных продуктов и самых доступных», — добавляли другие.


«Наболевшая тема», — отмечали третьи.

Ранее врачи-диетологи перечислили опасные для здоровья продукты, которые по ошибке многие считают полезными. Эксперты рекомендуют отказаться от рисовых хлебцев, мюслей, кофеина и покупной выпечки.
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