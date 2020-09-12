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Развеян популярный миф о правильном питании 

РИА Новости и ещё 9 7 часов назад
Развеян популярный миф о правильном питании
Фото: © AP Photo / StockSnap
Всем известная поговорка "кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, написал китайский портал Sohu.
Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун подчеркнул, что яблоки нужно употреблять, соблюдая некоторые правила.
Например, их нельзя регулярно сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям. По словам медика, богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме.

В яблоках уже содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.

Отмечается, что самый питательный способ употребления яблок довольно неожиданный: нужно приготовить их на пару или сварить. Автор статьи считает, что пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Также он предупредил, что при правильном питании нужно соблюдать ряд предосторожностей: не зацикливаться на однообразной еде, употребляя ее изо дня в день, не доводить себя до расстройств пищевого поведения, а также следить за балансом веществ в организме.
Тем не менее, врач подчеркнул, что по большей части эти фрукты действительно крайне полезны.
"Яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для укрепления здоровья. Они могут предотвращать развитие рака, расслаблять кишечник и нормализовать стул, снижать уровень сахара и липидов в крови, а также повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням", — цитирует его портал.
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