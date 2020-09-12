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Выявлена опасность похудения с помощью кофе 

Lenta.ru и ещё 5 8 часов назад
Выявлена опасность похудения с помощью кофе
Фото: Lenta.ru
Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева заявила, что употреблять кофе для «сжигания жиров» опасно для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.
Похудеть с помощью кофе люди пытаются за счет кофеина, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий. «Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем», — предупредила эксперт.
По словам Королевой, если употреблять кофе в умеренных количествах, то он может помочь сбросить вес. Главное пить черный кофе без добавок.
Ранее директор федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк заявил, что при наличии у человека желудочно-кишечных или сердечно-сосудистых заболеваний, стоит сократить употребление кофе. Специалист добавил, что стоит перейти с кофе на какао, но не пить его слишком много — в нем тоже есть вещества, которые могут влиять на повышение давления. В какао также есть сахар, который может быть вреден для организма.
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Здоровье , Маргарита Королева , Дмитрий Никитюк , Федеральное медико-биологическое агентство , ИА Sputnik
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