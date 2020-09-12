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Названа самая опасная осенняя обувь 

Lenta.ru и ещё 7 7 часов назад
Названа самая опасная осенняя обувь
Фото: Lenta.ru
Осенью невысокая обувь может быть опасна для здоровья, заявил врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с радио Sputnik.
Он отметил, что в последние годы люди в холодное время носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие штаны. По словам специалиста, это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия.

«Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят», — сказал Терновой.

Эксперт добавил, что на осеннюю обувь можно переходить, когда дневная температура будет держаться на уровне 14 градусов тепла.
В июне травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар назвал сланцы самой опасной летней обувью. Врач рекомендовал носить обувь с поддержкой стопы с внутренней стороны и не пренебрегать ортопедическими стельками. Кроме того, он указал на необходимость выбирать обувь с не слишком жесткой подошвой.
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