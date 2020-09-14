Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Самые вредные и опасные продукты для печени 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
Самые вредные и опасные продукты для печени
Фото: Kdpconsulting.ru
Печень играет важную роль в пищеварении, обмена веществ, очищение организма и других важных процессах. Неправильное функционирование и замедленная работа печени может привести к нарушению здоровья всего организма. Соблюдение правильной диеты поможет Вам избежать многих проблем со здоровьем, включая цирроз и ожирение печени.
Доктор Монжур Ахмед из отдела гастроэнтерологии и гепатологии уверен, что говоря о здоровье печени, необходимо сформировать полезные пищевые привычки и список продуктов, которые могут навредить работе печени.
Поэтому мы сегодня предлагаем Вам ознакомиться с продуктами, которые могут плохо отразиться не только на печени, но и на работе других внутренних органов.

Жирная пища

Чрезмерное потребление жирных продуктов затрудняет работу внутренних органов. Особенно страдает работа кишечника, печени и почек. Продукты с высоким содержанием жира могут привести к воспалению ткани печени, а также стать причиной таких серьезных заболеваний как цирроз и рак печени.
Kdpconsulting.ru
Также такие продукты стремительно повышают уровень плохого холестерина, что может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Алкоголь

Наверняка все знают, что злоупотребление алкоголем плохо отражается на всем организме. Но в первую очередь страдает наша печень. Во время расщепления алкоголя на печени могут образоваться воспаления и рубцы. А хроническое употребление алкоголя может привести к разрушению печени и опасным заболеваниям.

Сладкие продукты

Такие продукты как конфеты, торты, мороженое и другие — это не просто радость сладкоежек, но и основной источник простых углеводов. Простые углеводы дают чувство насыщения совсем ненадолго, поэтому нередко мы переедаем, что приводит к появлению лишних килограммов и сильной загруженности печени и даже ее ожирению.

Газированные напитки

Больше чем на половину газированные напитки состоят из рафинированных углеводов и сахара. Эта комбинация может плохо сказаться на работе внутренних органов. Нередко диетологи отмечают, что газированные напитки так же опасны для печени, как и алкогольные.
Кстати, очень часто газировка содержит кукурузный сироп, который может привести к лишним килограммам и повреждению печени.

Соленые продукты

Соленые продукты, как и соль содержат большое количество натрия. Только представьте, в 100 граммах соли содержится свыше 30000 мг натрия, когда суточная норма взрослого человека составляет всего 2000 мг!
Kdpconsulting.ru
Избыток натрия может нарушить работу почек и привести к нарушению водного баланса в организме. А это в свою очередь может нарушить фильтрацию крови и препятствует правильному функционированию печени.

Красное мясо

Это может показаться странным, но даже переизбыток красного мяса в рационе может плохо отразиться на работе печени. В первую очередь красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, которые «тормозят» работу печени. И белок не всегда полезен для нашего организма. Чрезмерное потребление белка нагружает работу внутренних органов. Печени трудно расщепить большое количество белка, а это может привести к возникновению токсичных веществ.

Большое количество фруктов

Сложно поверить, но люди, чей рацион содержит большое количество свежих фруктов, чаще страдают воспалением и ожирением печени. Дело в том, что фрукты содержат фруктозу, которая при злоупотреблении может привести к появлению лишних килограммов, повышенной кислотности, повышенному уровню сахара в крови и повреждению тканей внутренних органов. Поэтому, как и любые продукты, фрукты нужно есть в меру. Чтобы Ваша печень всегда была здоровой необходимо выполнять следующие рекомендации:
  • Регулярно посещать врача и проходить медицинские обследования.
  • Придерживаться правильного питания и поддерживать здоровый вес.
  • Избавиться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь и переедание.
Видео дня. Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Kdpconsulting.ru: последние новости
6 правил успешного похудения, которые легко выполнять. 6 правил успешного похудения, которые легко выполнять. Пластика Как У Гимнастки: Эффективные Упражнения На Гибкость Пластика Как У Гимнастки: Эффективные Упражнения На Гибкость «Будьте голодными по утрам». Правило от Лео Бокерия для хорошей фигуры «Будьте голодными по утрам». Правило от Лео Бокерия для хорошей фигуры
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как научиться вдохновлять мужчину
Как научиться вдохновлять мужчину
Шейк оголила ягодицы в откровенной фотосессии
Шейк оголила ягодицы в откровенной фотосессии
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Уехавшая в Италию ведущая «России 1» объяснила переезд
Новости партнеров
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
03:10
Обнародованы доказательства неверности Тарзана
Звёзды Любовь
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение