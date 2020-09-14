Самые вредные и опасные продукты для печени 

Печень играет важную роль в пищеварении, обмена веществ, очищение организма и других важных процессах. Неправильное функционирование и замедленная работа печени может привести к нарушению здоровья всего организма. Соблюдение правильной диеты поможет Вам избежать многих проблем со здоровьем, включая цирроз и ожирение печени.

Доктор Монжур Ахмед из отдела гастроэнтерологии и гепатологии уверен, что говоря о здоровье печени, необходимо сформировать полезные пищевые привычки и список продуктов, которые могут навредить работе печени.

Поэтому мы сегодня предлагаем Вам ознакомиться с продуктами, которые могут плохо отразиться не только на печени, но и на работе других внутренних органов.

Жирная пища

Чрезмерное потребление жирных продуктов затрудняет работу внутренних органов. Особенно страдает работа кишечника, печени и почек. Продукты с высоким содержанием жира могут привести к воспалению ткани печени, а также стать причиной таких серьезных заболеваний как цирроз и рак печени.

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Также такие продукты стремительно повышают уровень плохого холестерина, что может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Алкоголь

Наверняка все знают, что злоупотребление алкоголем плохо отражается на всем организме. Но в первую очередь страдает наша печень. Во время расщепления алкоголя на печени могут образоваться воспаления и рубцы. А хроническое употребление алкоголя может привести к разрушению печени и опасным заболеваниям.

Сладкие продукты

Такие продукты как конфеты, торты, мороженое и другие — это не просто радость сладкоежек, но и основной источник простых углеводов. Простые углеводы дают чувство насыщения совсем ненадолго, поэтому нередко мы переедаем, что приводит к появлению лишних килограммов и сильной загруженности печени и даже ее ожирению.

Газированные напитки

Больше чем на половину газированные напитки состоят из рафинированных углеводов и сахара. Эта комбинация может плохо сказаться на работе внутренних органов. Нередко диетологи отмечают, что газированные напитки так же опасны для печени, как и алкогольные.

Кстати, очень часто газировка содержит кукурузный сироп, который может привести к лишним килограммам и повреждению печени.

Соленые продукты

Соленые продукты, как и соль содержат большое количество натрия. Только представьте, в 100 граммах соли содержится свыше 30000 мг натрия, когда суточная норма взрослого человека составляет всего 2000 мг!

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Избыток натрия может нарушить работу почек и привести к нарушению водного баланса в организме. А это в свою очередь может нарушить фильтрацию крови и препятствует правильному функционированию печени.

Красное мясо

Это может показаться странным, но даже переизбыток красного мяса в рационе может плохо отразиться на работе печени. В первую очередь красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, которые «тормозят» работу печени. И белок не всегда полезен для нашего организма. Чрезмерное потребление белка нагружает работу внутренних органов. Печени трудно расщепить большое количество белка, а это может привести к возникновению токсичных веществ.

Большое количество фруктов

Сложно поверить, но люди, чей рацион содержит большое количество свежих фруктов, чаще страдают воспалением и ожирением печени. Дело в том, что фрукты содержат фруктозу, которая при злоупотреблении может привести к появлению лишних килограммов, повышенной кислотности, повышенному уровню сахара в крови и повреждению тканей внутренних органов. Поэтому, как и любые продукты, фрукты нужно есть в меру. Чтобы Ваша печень всегда была здоровой необходимо выполнять следующие рекомендации: