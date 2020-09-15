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8 признаков того, что у вас стресс 

Kdpconsulting.ru 10 часов назад
8 признаков того, что у вас стресс
Фото: Kdpconsulting.ru
Стресс может затронуть все аспекты вашей жизни, включая ваши эмоции, поведение, способность мыслить и физическое здоровье.

“Стресс может затронуть все аспекты вашей жизни, включая ваши эмоции, поведение, способность мыслить и физическое здоровье. Никакая часть тела не застрахована … Постоянный, хронический стресс может вызвать или даже усугубить многие серьезные проблемы со здоровьем”,

— пишет англоязычный медицинский портал «WebMD».
Большинство из нас согласны с тем, что стресс — это абсолютно обыденное состояние в современном обществе. Мы готовы к тому, что почти наверняка столкнемся с чем-то, что выведет нас из строя, в течение дня, а кому-то придется бороться сразу с несколькими стрессовыми ситуациями. Эксперты неоднократно заявляли, что стресс в небольших и нечастых его проявлениях может даже пойти на пользу. Это может мотивировать нас к достижению какой-либо цели и послужить мощным средством самосохранения. Однако чрезмерный уровень стресса, испытываемый на постоянной основе, может представлять серьезную угрозу для психического и физического здоровья.
Повышенный уровень стресса оказывает сильное воздействие на организм. В напряженном состоянии мозг будет в разы больше обычного выпускать в кровь адреналин и кортизол (он же «гормон стресса»). В нормальных условиях (или при наличии реальной угрозы) этот гормональный всплеск позволяет нам «обуздать процессы, которые могли бы принести организму вред в условиях, скажем, реальной борьбы». Другими словами, человек может без проблем справиться с любой угрозой в состоянии стресса.
Однако чрезмерное воздействие гормонов адреналина и кортизола может оказать отрицательное воздействие почти на каждую систему организма. По данным клиники Майо, чрезмерное воздействие кортизола из-за слишком большого стресса увеличивает риск многочисленных проблем со здоровьем, включая тревогу, депрессию, проблемы с пищеварением, головные боли, сердечные заболевания, проблемы со сном, увеличение веса, ухудшение памяти и концентрации.
В этой статье мы обсудим восемь наиболее распространенных физических воздействий чрезмерного психологического перенапряжения. Мы также предоставим несколько советов о том, как эффективно справляться со стрессорами в нашей нелегкой жизни.

1. ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

Клиника Майо заявляет, что головные боли возникают гораздо чаще именно во время того, как человек испытывает стресс. Кроме того, стресс зачастую и является главной причиной головных болей. Наиболее распространенный тип головной боли, так называемые «головные боли напряженного типа» могут вызывать умеренную или сильную боль в голове, шейном отделе и в области глаз. Стресс может как создавать, так и усугублять другие типы головных болей, включая мигрень.

2. ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

Когда в мозг попадает чрезмерное количество гормонов, пищеварительная система подвергается своеобразному «шоку». Медицинские эксперты обнаружили сложную связь между мозгом и пищеварительной системой, которая помогает объяснить, почему стресс может вызвать появление ряда проблем с пищеварением. Хронический стресс может также усугубить некоторые заболевания, такие как синдром раздраженной кишки.

3. ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ И ИНФЕКЦИИ

Стресс приводит к тому, что наша кровеносная система начинает перевозбуждаться и работать в ускоренном режиме. Это происходит из-за увеличения частоты сердечных сокращений. Этот физиологический эффект в сочетании с повышенным артериальным давлением может подавлять иммунную систему. Конечно, это ослабляет способность иммунной системы находить и нейтрализовывать болезнетворные бактерии и другие возбудители.

4. НАБОР ВЕСА

Стресс-реакции чаще сопровождаются увеличением веса, и совсем небольшое количество людей испытывает существенную потерю веса. Тем не менее, повышенный уровень кортизола улучшает аппетит, вследствие чего человек начинает злоупотреблять пищей (особенно вредной) и быстрее накапливает в организме жир.

5. ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ

Как уже упоминалось, стрессовые реакции могут вызывать проблемы с пищеварением. Соответственно, боли в желудке относятся к числу наиболее часто упоминаемых симптомов у людей с высоким уровнем стресса. Тошнота, диспепсия, судороги и боли — все это потенциальные проблемы с желудком, вызванные стрессовой реакцией.

6. УСТАЛОСТЬ

Эмоциональные, умственные и физические нагрузки могут вызывать стресс, который мешает нормально функционировать нашему организму. Наличие стресса увеличивает давление и напряжение внутри тела, что делает его более склонным к усталости, умственному или физическому истощению.

7. БОЛЬ В ГРУДИ

Стресс создает тревогу, а беспокойство создает стресс. Этот ментальный процесс может вызвать стеснение в груди или даже боль. Кроме того, боли в груди часто пугают людей, что еще больше усугубляет и без того нарастающую тревогу.
Хронический стресс сам по себе является фактором риска сердечных заболеваний и сердечных приступов. Недавние исследования также связывают стресс и механизмы свертывания крови, которые могут вызывать умеренные или тяжелые сердечные проблемы.

8. ПОТЕРЯ ПОЛОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ

Для мужчин и женщин желание заниматься сексом может затухать или вовсе исчезнуть в связи со стрессом. Причина этого заключается в том, что стресс воздействует на химические вещества в головном мозге, ответственные за стимулирование сексуального влечения. Хронический стресс может привести к проблемам с овуляцией у женщин и снижению количества сперматозоидов и фертильности у мужчин.

СОВЕТЫ КАК ПОБОРОТЬ СТРЕСС

Хоть стресс и является неотвратимым фактом жизни, существует множество способов уменьшить его влияние на наши умы и тела.
Согласно WebMD, некоторые из лучших способов противодействовать стрессу включают:
— Написание от 10 до 15 минут в день о стрессовых событиях и их последствиях. Это помогает организовать наши мысли и может способствовать снятию стресса.
— Говорить с семьей, друзьями или коллегами о своих стрессовых переживаниях — это здоровый способ облегчить их.
— Делать что-то приятное, например, завести хобби, начать творческую деятельность или волонтерскую работу.
— Сосредоточение внимания на настоящем путем практической медитации и визуализации.
— Регулярные занятия спортом, что является одним из лучших способов борьбы со стрессом.
Растяжки могут уменьшить напряжение мышц, что является «побочным эффектом» повышенного уровня стресса.
— Дыхательные упражнения, расслабление мышц и йога могут помочь снять стресс.
— Расслабляющий массаж, ароматерапия или музыкальная терапия.
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