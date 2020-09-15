Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Что будет, если перестать есть хлеб 

Kdpconsulting.ru 10 часов назад
Что будет, если перестать есть хлеб
Фото: Kdpconsulting.ru
Какие изменения вы сможете заметить довольно скоро.

1. Вы начнете худеть

Частой причиной лишних килограммов является переизбыток углеводов в рационе. Напомним, что существует два типа углеводов: хорошие и плохие. Белый хлеб чаще всего относится к плохим углеводам, которые быстро «выветриваются» и насыщают на недолгий период.
Поэтому если Вы откажетесь от хлеба и хлебобулочных изделий, Вы не только сократите потребление углеводов и калорий, но и уменьшите риск ожирения и появления лишних килограммов.

2. Легкое недомогание

В первое время как Вы откажитесь от хлеба, Вы можете почувствовать усталость, головокружение и даже некоторые признаки простуды. Хлеб — это основной источник углеводов, которые необходимы нам для выработки энергии. После отказа от хлеба, организму нужно научиться и «вспомнить» как получать энергию из других продуктов. В связи с нехваткой энергией Вы почувствуете слабость и недомогание. Однако это чувство будет длиться недолго, примерно 3-4 дня.

3. Пропадут прыщи и воспаления

Здоровье нашей кожи напрямую зависит работы кишечника правильного пищеварения. Например, сладкая или жирная пища может стать причиной появление прыщей, воспалений на коже и даже преждевременного появление морщин.
Отказавшись от хлебобулочных изделий Вы поможете своему организму, улучшив работу пищеварительной системы. Кожа станет чистой, гладкой, а прыщей как не бывало! Кстати, если Вы страдаете жирным блеском на коже, то отказ от хлеба тоже поможет.

4. Вы станете энергичнее

После того как Ваш организм снова научится получать энергию из овощей, круп и других продуктов, то Вы почувствуете прилив энергии. Правильные или сложные углеводы способствуют выработке полезных химических веществ, которые улучшают работу всего организма. В особенности это касается головного мозга. Вы можете заметить, что память становится лучше, а сконцентрироваться на работе все легче и легче.

5. Нормализуется уровень сахара в крови

Почти все сорта хлеба содержат рафинированные (быстрые) углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови. По данным Американской ассоциации диабета, отказ от хлеба помогает нормализовать уровень сахара в крови в течение первой недели.
Прежде чем отказываться от хлеба, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Потому что отказ отказом, а здоровье важней всего!
Видео дня. Каким стал сын Высоцкой и Кончаловского
Kdpconsulting.ru: последние новости
Самые вредные и опасные продукты для печени Самые вредные и опасные продукты для печени 8 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО У ВАС СТРЕСС (И ВЫ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ ОБ ЭТОМ) 8 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО У ВАС СТРЕСС (И ВЫ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ ОБ ЭТОМ) 6 правил успешного похудения, которые легко выполнять. 6 правил успешного похудения, которые легко выполнять.
Женский форум 4
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены ранее неизвестные свойства фисташек
Определены ранее неизвестные свойства фисташек
Зачем я принимаю ванну с содой
Зачем я принимаю ванну с содой
«Я всего лишь хочу немного извращений»
«Я всего лишь хочу немного извращений»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение