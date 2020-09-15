Что будет, если перестать есть хлеб 

Какие изменения вы сможете заметить довольно скоро.

1. Вы начнете худеть

Частой причиной лишних килограммов является переизбыток углеводов в рационе. Напомним, что существует два типа углеводов: хорошие и плохие. Белый хлеб чаще всего относится к плохим углеводам, которые быстро «выветриваются» и насыщают на недолгий период.

Поэтому если Вы откажетесь от хлеба и хлебобулочных изделий, Вы не только сократите потребление углеводов и калорий, но и уменьшите риск ожирения и появления лишних килограммов.

2. Легкое недомогание

В первое время как Вы откажитесь от хлеба, Вы можете почувствовать усталость, головокружение и даже некоторые признаки простуды. Хлеб — это основной источник углеводов, которые необходимы нам для выработки энергии. После отказа от хлеба, организму нужно научиться и «вспомнить» как получать энергию из других продуктов. В связи с нехваткой энергией Вы почувствуете слабость и недомогание. Однако это чувство будет длиться недолго, примерно 3-4 дня.

3. Пропадут прыщи и воспаления

Здоровье нашей кожи напрямую зависит работы кишечника правильного пищеварения. Например, сладкая или жирная пища может стать причиной появление прыщей, воспалений на коже и даже преждевременного появление морщин.

Отказавшись от хлебобулочных изделий Вы поможете своему организму, улучшив работу пищеварительной системы. Кожа станет чистой, гладкой, а прыщей как не бывало! Кстати, если Вы страдаете жирным блеском на коже, то отказ от хлеба тоже поможет.

4. Вы станете энергичнее

После того как Ваш организм снова научится получать энергию из овощей, круп и других продуктов, то Вы почувствуете прилив энергии. Правильные или сложные углеводы способствуют выработке полезных химических веществ, которые улучшают работу всего организма. В особенности это касается головного мозга. Вы можете заметить, что память становится лучше, а сконцентрироваться на работе все легче и легче.

5. Нормализуется уровень сахара в крови

Почти все сорта хлеба содержат рафинированные (быстрые) углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови. По данным Американской ассоциации диабета, отказ от хлеба помогает нормализовать уровень сахара в крови в течение первой недели.

Прежде чем отказываться от хлеба, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Потому что отказ отказом, а здоровье важней всего!