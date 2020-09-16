Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Россиянок предупредили о вреде джинсов с высокой талией 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Врачи предупредили о вреде джинсов с высокой талией
Фото: Lenta.ru
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) ношение джинсов с высокой талией или обтягивающей одежды может навредить. Об этом в беседе с радио Sputnik россиянок предупредила гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она пояснила, что джинсы с высокой талией давят на уровне пупка — там, где ощущаются боли при гастрите. И если при ходьбе этого можно не заметить, то в сидячем положении боли усилятся из-за внутрибрюшного давления.

«Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу»,

— отметила Дианова.
Врач добавила, что вредны также и тугие пояса, одежда slim-size и обтягивающие костюмы, которые не дают пространства для движения тела. Люди с заболеваниями ЖКТ, как заметила гастроэнтеролог, чаще ходят в свободной одежде, которая ничего не сдавливает.
Последние новости
Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» В России представили список несостыковок в деле Навального В России представили список несостыковок в деле Навального Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада
Здоровье , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дайнеко дала совет разведенным женщинам
Дайнеко дала совет разведенным женщинам
Шейк оголила ягодицы в откровенной фотосессии
Шейк оголила ягодицы в откровенной фотосессии
«У Тимурки этих самых яиц нет»
«У Тимурки этих самых яиц нет»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение