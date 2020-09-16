Что делать, когда секс становится испытанием

Неприятно, но факт: три из четырех женщин испытывают болезненные ощущения во время или после секса. И если легкий дискомфорт можно списать на неудобную позу или проблемы с мышцами, серьезная и частая боль — показатель куда более значительных проблем. Чтобы понять, в чем разница, прочти рекомендации урогинеколога Шерил Иглесиа (США), которая специализируется именно на этой теме! Когда боль — норма?

Наверняка вам приходилось испытывать неприятные ощущения, если он входил под неправильным углом или слишком мощно.

Первый тест на боль — как быстро она прошла или осталась. Как правило, случайная боль проходит быстро, а легкие тянущие ощущения после секса связаны с работой мышц. Если же через пару часов ничего не изменилось или тебе приходится принимать болеутоляющие — это повод обратиться к врачу.

У вас инфекция

Один из побочных эффектов инфекции мочевого пузыря — воспаление покрова, выстилающего вагину. Также может вырабатываться меньше смазки, что добавляет болевых ощущений. К счастью, инфекции довольно легко лечатся, после курса лечения стоит подождать пару дней, прежде чем снова заняться сексом.

Он не может войти

Если вагина «закрывается» от проникновения чего угодно, это вагинизм. Интимные мышцы напрягаются и не дают вставить ни тампон, ни вибратор… ни пенис. Этому подвержены около 0,5−1% женщин, вроде бы не так много, но есть шансы оказаться среди них. Нередко возникает после сексуальной травмы или перетруженности мышц упражнениями Кегеля. Нужно пройти терапию и научиться расслабляться.

Проблемы с вульвой

Это недомогание носит название «вульводиния». Существует два ее типа: генерализованная (болит вся вульва) и локализованная (страдает какая-то часть). В отличие от вагинизма, вы можете ввести что-то внутрь, но будет очень больно. Может быть неприятно сидеть, носить облегающие штаны, пользоваться тампонами и даже ходить в туалет.

Причина этого — низкий уровень гормонов. Другой вариант — повреждение нервов в области вульвы. Лечение обычно заключается в подборе крема с эстрогеном, а порой и в антидепрессантах. От этого недуга порой страдает около процента женщин.

Болезненные менструации и неприятный секс

Одна из наиболее частых проблем, вызывающих боль, — эндометриоз, когда клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются и выходят за пределы матки. Примерно в половине случаев это дает в том числе и боль при сексе. Один из способов лечения — контрацепция, убирающая критические дни, например, гормональная спираль. Еще варианты — смена позы или занятия сексом не в критические дни.

Если внутри сухо

Нехватка смазки может быть связана не только с менопаузой. Некоторые контрацептивы, антигистаминные средства, аллергия на мыло — все это может вызывать сухость. Рекомендуется купить лубрикант.

В итоге

Есть разница между дискомфортом и болью, и во многих случаях можно понять, что именно тебя беспокоит. Сильная или повторяющаяся боль — это не норма! Никто не должен заниматься сексом с неприятными ощущениями, тем более что все указанные проблемы легко поддаются лечению.