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Медик раскрыла опасность джинсов с высокой талией 

Мира Маркина 8 часов назад
Медик раскрыла опасность джинсов с высокой талией
Фото: depositphotos.com
Гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik раскрыла опасность джинсов с высокой талией и обтягивающей одежды.
По словам Диановой, джинсы с высокой талией давят в районе пупка — там, где возникают боли при гастрите. При ходьбе дискомфорт может быть незначительным, но в сидячем положении боли могут усилиться из-за внутрибрюшного давления:

«Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу».

Медик также добавила, что здоровью могут навредить тугие пояса, одежда slim-size и обтягивающие костюмы, которые не дают пространства для движения тела. Как отметила гастроэнтеролог, люди с заболеваниями ЖКТ чаще ходят в свободной одежде, которая ничего не сдавливает.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал, как тело предупреждает нас о болезнях.
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Здоровье , ИА Sputnik
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