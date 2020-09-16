Медик раскрыла опасность джинсов с высокой талией 

Гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik раскрыла опасность джинсов с высокой талией и обтягивающей одежды.

По словам Диановой, джинсы с высокой талией давят в районе пупка — там, где возникают боли при гастрите. При ходьбе дискомфорт может быть незначительным, но в сидячем положении боли могут усилиться из-за внутрибрюшного давления:

«Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу».

Медик также добавила, что здоровью могут навредить тугие пояса, одежда slim-size и обтягивающие костюмы, которые не дают пространства для движения тела. Как отметила гастроэнтеролог, люди с заболеваниями ЖКТ чаще ходят в свободной одежде, которая ничего не сдавливает.