9 тайн похудения, о которых молчат диетологи 

Змея — священный символ трансформации, известный с древних времен. Чтобы измениться и вырасти, ей нужно сбросить кожу. Процесс довольно неприятный, можно даже сказать, болезненный. Бедная рептилия страдает, у нее всё чешется, она трется о разные поверхности, в итоге сдирает свою старую кожу и становится сильнее и здоровее!

Если вам хочется похудеть, изменить свое тело — нужно полностью изменить свои привычки. Как змея сбрасывает свою старую кожу для обновления, вам придется отбросить то, к чему так привыкли. Иначе результата просто не будет!

У вас получится, главное — начать! Для того чтобы килограммы наконец начали таять, нужно изменить свой подход к похудению. Приготовьтесь удивляться!

Как начать худеть

Нас долго учили тому, что главное — подсчитывать калории. Если уменьшить количество потребляемых калорий и увеличить их расход, начнется похудение.

1. На самом деле для уменьшения веса нужно привести в порядок норму потребляемых в день углеводов. Нужно есть больше жиров и белков, углеводы — отставить!

Лосось, сардины, сельдь, орехи, авокадо, мясо, яйца: все эти продукты будут способствовать балансу омега-6 и омега-3 жирных кислот в организме. Это нормализует выработку гормона инсулина и прекратится процесс активного накапливания жира.

2. Почему так сложно отказаться от сладкого? Потому что очень часто уровень гормона инсулина не в порядке. Человек испытывает дискомфорт от резких скачков сахара в крови — головокружение, слабость, желание срочно съесть какую-нибудь вкусняшку, чтобы резко повысить уровень сахара в крови.

Выход для сладкоежек один: перейти на правильное питание, во время которого организм будет получать достаточное количество различных микроэлементов, это поможет нормализовать гормональный фон. Очень важно почаще есть броколли и другие зеленые овощи, зелень. В них содержится хром, который природным способом уменьшает тягу к сладкому.

3. Как всё успевать и питаться правильно, даже если завал на работе и ни на что не хватает сил? Здесь нужен распорядок и система. Лучше всего закупать продукты на неделю вперед, при этом учитывая меню по дням. Очень удобно готовить гарнир и мясо на день вперед и раскладывать всё в лотки с надписями: понедельник — завтрак, понедельник — обед. Так ты не съешь ни одного лишнего кусочка! То же самое с фруктами — размести их в отдельные пакетики, это поможет контролировать, сколько ты съедаешь за раз.

4. В начале диеты и перехода к новому образу жизни полезно использовать телефон. Там есть функция напоминания, и она — твое спасение!Нужно есть каждые 4 часа: тогда организм не чувствует дефицита в питательных веществах и постепенно отучается запасать всё впрок. Настрой телефон так, чтобы он напоминал тебе вовремя поесть, вовремя достать курицу из морозилки, чтобы приготовить ее на ужин, важно также пить достаточное количество воды — в этом также помогут обычные напоминания. На самом деле очень приятно жить по режиму, всё успевать и при этом становиться красивее день ото дня!

5. Залог того, что физические нагрузки принесут результат — их регулярность. Это значит, что лучше понемногу, но каждый день, чем 2 раза в неделю, но на износ. 30 минут в день достаточно для эффективной работы над фигурой!

6. Мы ждем, когда придет время, а время только уходит. Многое зависит от среды, в которой ты находишься, от людей, с которыми ты общаешься. Чтобы похудеть, нужно оградить себя от соблазнов и вовремя готовить диетические блюда про запас, к примеру, запекать мясо, рыбу, овощи. Чтобы что-то получить, от чего-то придется отказаться. Так, худея, многие теряют друзей, которые не разделяют интереса к правильному питанию, или компанию, в которой принято пить алкоголь каждую пятницу.

7. Зависимость от еды действительно существует! Каждый раз, когда ты награждаешь себя пищей и переедаешь, мозг запоминает это: вырабатывается гормон удовольствия — дофамин. В следующий раз, когда ты решишь отказаться от сладенького или уменьшить порцию лазаньи, дофамин не выделится, и организму будет плохо. Отвлекайся от внезапных порывов, пока пагубная цепочка нейронных связей не исчезнет. Решение тренироваться и правильно питаться не может быть принято раз и навсегда, его придется принимать вновь и вновь, каждый день, иногда по несколько раз в день. Нужно осознавать это!

8. Есть такая теория, о ведре с крабами. Крабы поодиночке легко могли бы выбраться из ведра, но когда они там сидят вместе, происходит следующее: один лезет наверх, а все остальные толкают его обратно, к сородичам. Когда человек хочет бросить курить, друзья говорят, что всё равно не получится и угощают сигаретой, — это и есть crab bucket, тот самый эффект ведра с крабами. На самом деле у тебя есть всё, чтобы начать худеть, — эффективная схема правильного питания, доступные упражнения. Гни свою линию, пока не достигнешь желаемого.

9. Худеть с помощью отрегулированного образа жизни — это единственно верный путь. Диета на несколько месяцев не даст того результата, который принесет изменение плана питания на год. Отказаться от рафинированных сладостей, выпечки, фастфуда и алкоголя — значит не только похудеть, но и стать здоровее. Это же отличная мотивация для любого здравомыслящего человека!

Только в результате изменений в питании и образе жизни. Делая над собой усилие, мы меняемся и становимся лучше. Нет никакого чудесного секрета и универсального средства, только постоянный выбор в пользу правильной еды и физической активности даст результат!