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8 опасных свойств кукурузы 

Kdpconsulting.ru 2 часа назад
8 опасных свойств кукурузы
Фото: Kdpconsulting.ru
Кому нельзя есть початки.

1. Аллергия

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 10 человек имеет аллергию на кукурузный крахмал. Не всегда аллергия может характеризоваться покраснениями и воспалениями на коже. Аллергия на кукурузу чаще всего проявляется в виде пищевого расстройства, отека слизистой оболочки, а иногда в виде рвоты или анафилактического шока.

2. Не подходит для тех, кто страдает диабетом

Гликемический индекс кукурузы равен 85. Такое значение считается очень высоким, поэтому врачи не рекомендуют увлекаться кукурузой. Чрезмерное потребление может привести к повышенному уровню сахара в крови. К тому же кукуруза содержит простые углеводы, которые повышают сахар.

3. Вздутие живота и метеоризм

Бобовые и зерновые продукты содержат большое количество белка и крахмала. Именно по этой причине при частом потребление фасоли или кукурузы может появиться вздутие живота, газообразование и другие проблемы с желудком.
Личный опыт. Я очень люблю салат из фасоли, кукурузы, чеснока, сухариков и майонеза. Но к моему большому сожалению, такой салат очень калорийный, может стать причиной изжоги и проблем с пищеварением. Эх…

4. Токсины

Хоть кукуруза и является хорошим источником полезных веществ и витаминов, она также содержит и опасные для здоровья вещества. При большом потреблении кукуруза может стать причиной отравлений, спазмов желудка, диарею и токсикации организма. Поэтому не рекомендуется давать кукурузу маленьким детям и людям со слабым желудком.

5. Проблемы с зубами

Не секрет, что кукуруза очень сладкая. Именно поэтому ее так часто используют для придания необычного вкуса в салатах, первых и вторых блюд. А некоторые повара используют ее для приготовления десертов!
Но при этом сладость кукурузы может привести к образованию кариеса, нарушения микрофлоры полости рта, а также образованию зубного камня и разрушению зубов.

6. Остеопороз

С возрастом наши кости становятся хрупкими и нуждаются в дополнительных источниках кальция. К сожалению кукуруза почти не содержит кальций, что может привести к уменьшению костной ткани и развития остеопороза. Особенно об этом важно помнить женщинам в период и после климакса. В этот период резко снижается плотность костей.

7. Лишние килограммы

Как мы уже отмечали, кукуруза содержит много сахара и простые углеводы. В связи с этим чрезмерное потребление кукурузы может плохо отразиться на вашей фигуре и коже. Лишние килограммы, прыщи, воспаления на коже и многое другое может появиться после частого потребления консервированной кукурузы.

8. Нарушение нервной системы

Мало кто знает, что крахмал и сахар могут нарушить нервную систему. Крахмал может вызвать сонливость, головокружение, а в некоторых случаях и потерю памяти! А сахар нарушает работу головного мозга, часто становится причиной стрессов и перепадов настроения.

Кому вредно есть кукурузу?

В первую очередь не стоит увлекаться кукурузой людям с гастритом и другими заболеваниями желудка.
Витамин К, которым так богата кукуруза, усиливает свертываемость крови, поэтому не стоит есть кукурузу перед операциями или другими вмешательствами.
Людям, которые хотят похудеть не стоит злоупотреблять крахмальными продуктами, такими как картофель, белый рис и кукуруза.
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