Что будет с организмом, если каждый день есть укроп 

А также я познакомлю Вас с необычными свойствами этой вкусной зелени.

Сорняк или нет?

Укроп очень неприхотливый и растет почки всегда и везде, поэтому его многие считают сорняком. Но и сорняк сорняку рознь. Сорняком его можно назвать только тогда, когда он мешает другим растениям. Чтобы этого не произошло лучше всего выращивать сортовой укроп. Мне, например, очень нравится сорт Дилл. Это очень душистый и крупнолистовой сорт.

Что происходит с организмом, если каждый день есть укроп?

1. Снизится уровень холестерина

Укроп и петрушка обладают удивительным полезным свойством — снижение уровня холестерина. В результате неоднократных исследований было выявлено, что экстракт укропа влияет на липидный профиль, улучшая здоровье печени и положительно влияя на людей с повышенным уровнем холестерина.

Исследования профессора Эбрахима Аббаси Ошаги показали, что регулярное потребление укропа помогает значительно уменьшить уровень холестерина, улучшает показатели крови и увеличивает количество полезных ферментов.

2. Исчезнут проблемы со сном

Ученые из Китая внимательно исследовали влияние эфирных масел укропа и пришли к такому выводу, что укроп обладает успокаивающим эффектами и помогает уменьшить эмоциональное напряжение после трудного дня. А антиоксиданты укропа совместно с высоким содержанием витаминов группы В способствуют выработке гормона сна.

3. Польза для желудка

В Древнем Египте считалось, что укроп помогает бороться с болью в желудке и отравлениями. А ведь правы были египтяне, укроп и правда очень полезен для здоровья желудка. Укроп помогает облегчить симптомы желудочно-кишечных заболеваний, в особенности метеоризм, газообразование, расстройства желудка и боли в животе.

4. Крепкие кости и здоровые зубы

Зелень содержит достаточное количество кальция чтобы защитить нас от потери костной массы и минеральной плотности костной ткани. Также кальций является ключевым компонентов в правильном росте, развитии костей и зубов. Очень часто стоматологи советуют есть свежую зелень чтобы избежать неприятного запаха изо рта и снизить риск образование кариеса.

5. Оказывает профилактику рака

Считается, что зелень и ягоды обладают самыми мощными антиоксидантами, которые оказывают профилактику онкологических заболеваний и укрепляют иммунитет. Но все же стоит упомянуть, что ни один, даже самый полезный продукт в мире не заменит помощь врачей. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение.

6. Уменьшает отеки

Укроп часто используют для уменьшения отеков и очищения организма. Дело в том, что укроп обладает мягким мочегонным эффектом, что облегчает избавиться от токсинов, избыток солей и воды. Главное не злоупотреблять этим полезным свойством, чтобы не вымыть полезные микроэлементы из организма.

Действительно удивительные свойства укропа Эти полезные свойства требуют дополнительных научных исследований, но все же они работают.

1. Помогает избавиться от икоты

Причиной икоты может быть все что угодно, но чаще всего это происходит из-за газа и его повторного движения вверх по пищеводу. Укроп помогает избавиться от газов, уменьшает газообразование и успокаивает икоту.

2. Укроп и Омега-3?

Очень часто можно наткнуться на информацию, что укроп содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Это не совсем так. Укроп действительно содержит Омега-3, но не в таком большом количестве по сравнению с жирными сортами рыбы и орехами.

3. Лечит диарею

Еще моя бабушка говорила, что чтобы избавиться от диареи нужно есть укроп. Как ни странно, но это и правда всегда работало. А все потому что укроп обладает противомикробными свойствами и помогает подавлять инфекции, которые могут стать причиной расстройств желудка.

4. Помогает избавиться от насекомых

Больше всего на даче я не люблю комаров и мошек. Чтобы во время работы на грядках Вас не кусали насекомые можно использовать эфирное масло укропа. Запах укропа, петрушки и масла чайного дерева отпугивают насекомых. Я мелко режу укроп и петрушку, смешиваю с соком лимона и наношу полученную смесь на запястье. Комаров «сдувает ветром».

Не нужно сушить укроп, ведь так пропадают его полезные свойства. Лучше всего заморозить его и добавлять зимой в готовые блюда.