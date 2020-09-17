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Как продлить свою жизнь на пару десятков лет 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Как продлить свою жизнь на пару десятков лет
Фото: depositphotos.com
Каждому из нас хочется прожить дольше, чтобы увидеть, как растут дети и внуки, приносит плоды любимое дело или бизнес, в который столько было вложено. Существуют проверенные способы прибавить себе пару десятков лет — они доступны всем, не требуют серьезных вложений и можно начать следовать этим советам в любом возрасте.
Исследуем вопрос вместе с Юлией Дашевски, специалистом по лечебному питанию РаМБаМ.

1. Прекратите поддерживать токсичные отношения

Если основа отношений или брака — любовь и взаимное уважение, в доме царят гармония и счастье. Если же партнеры неделями не разговаривают друг с другом, используют приемы манипуляций или унижения — лучше поскорее закончить историю. Здоровья и радости она точно никому не прибавит, а так появится шанс найти свою судьбу.

2. Пересмотрите свое питание

Современные люди питаются неправильно — даже вроде бы здоровый рацион при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не таким. Мы потребляем слишком много пищи с явным или скрытым вредом, в лучшем случае такая еда просто бесполезна. О том, как начать питаться правильно и разбираться в особенностях правильного и осознанного питания, рассказывает специалист лечебного питания по системе РАМБАМ с многолетней практикой в Израиле Юлия Дашевски. Все тонкости и нюансы можно узнать на авторском курсе «Питание от А до Я».
Курс адресован тем, кто запутался в тоннах информации о современных диетах и быстрых способах похудения, боится что-то менять самостоятельно в своем образе жизни и хочет узнать о том, как плавно, незаметно и без стресса перейти на здоровое питание.
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Информация дается в виде подробных видео-уроков и текстовых материалов с домашним заданием. Обратная связь возможна на тарифах «Базовый» и «Продвинутый» во время прямого эфира с Юлией Дашевски и возможностью задать любые вопросы.
Уточнить цены и полную программу по трем основным направлениям курса можно на сайте Юлии Дашевски.

3. Замените вредные чипсы на полезные

Многие любят похрустеть чипсами под любимый фильм или в качестве перекуса — это удобно и вкусно (а уж детям как нравится). Однако стоит заменить традиционные чипсы из картофеля или кукурузной муки на полезные — из фруктов, овощей или ягод.
Экспертное мнение Юлии Дашевски:
Проще всего сделать чипсы самим в дегидраторе. С его помощью из фруктов и овощей быстро и безопасно удаляется влага, но остаются клетчатка, аминокислоты, ценные витамины и питательные вещества. Масло же не используется вовсе, что делает закуску еще и низкокалорийной. Лучше всего подходят для сушки цитрусовые, дыня, многие ягоды (земляника и ежевика, например), персики, яблоки, киви.

4. Чаще общайтесь с друзьями

Эмоциональный и психологический комфорт так же важны для здоровья, как и физическое состояние. Встречи с теми, кто нам приятен, кто разделяет наши убеждения, может поддержать нас и с кем можно от души посмеяться — великолепный способ продлить жизнь.

5. Медитируйте

Способность контролировать свое дыхание и умение концентрироваться на визуальном или мысленном образе — самый простой способ восстановления клеток мозга, достижения ментального и психологического релакса. Доказано, что медитация снижает риски заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, и помогает восстановиться после стресса.

6. Используйте методы закаливания

Закаливание — не просто надоевший миф из советского детства, оно действительно помогает укрепить иммунитет и прибавляет здоровья. Этот способ подходит в любом возрасте и не требует никаких затрат финансов или времени.
Юлия Дашевски убеждена: закаливание необходимо всем. Это может быть аэротерапия, то есть принятие воздушных ванн при максимальном обнажении тела. Воздух охлаждает рецепторы кожи и нервные окончания слизистой, помогая совершенствовать способность организма к терморегуляции.
Полезно закаливаться солнечным светом и теплом (вспомним, это еще и жизненно необходимый витамин D). Детям и взрослым очень хорошо и ходить босиком: сначала по дому, по песку и траве летом на улице — возможно, постепенно вы захотите попробовать и босохождение по снегу. Можно выбрать обтирания холодной водой, обливания или даже моржевания — только помните, что любое закаливание должно быть постепенным.

7. Не забывайте о физической активности

Не так важно, каким видом спорта вы решите заняться — бегом или боксом, плаванием или гимнастикой цигун, силовыми тренировками на тренажерах или растяжкой на йоге. Возможно, кому-то больше нравятся активные прогулки по парку или игры в футбол с соседскими детьми во дворе — главное, выбранный тип физической активности должен приносить искреннюю радость.

8. Приучите себя пить воду

Вода нужна всем. Важно знать, какую воду пить и как часто это делать. Юлия Дашевски дает такие рекомендации: замените все привычные напитки на обычную чистую воду — суп, вода с лимоном, чай или кофе мозгом воспринимаются как жидкая пища. Привыкайте пить много постепенно, чтобы не возникало лишней нагрузки на сосуды, большую часть воды выпивайте в первой половине дня.
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