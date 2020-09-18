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Назван продукт для укрепления нервной системы 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Назван продукт для укрепления нервной системы
Фото: РИА Новости
Регулярное употребление бананов в умеренном количестве положительно влияет на работу сердца и укрепляет нервную систему, рассказала АГН "Москва" врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.
Она напомнила, что в бананах содержится калий, магний, марганец и медь. Калий и магний нужны человеку для нормальной работы сердца, кроме того, они участвуют в регуляции артериального давления. Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также влияет на детоксикацию вредных веществ. Марганец, как пояснила специалист, важен для энергетического обмена.
Также в бананах содержится большое количество витамина B6 — пиридоксина.

"Этот витамин важен для здоровья нервной системы, кроветворения, антиоксидантной защиты",

— пояснила Пугачева.
Диетолог посоветовала есть слегка недозрелые бананы — они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете.
Но при этом она призвала соблюдать умеренность в употреблении этого фрукта — его калорийность не очень большая, а белка и жира в них практически нет, зато углеводов — около 40 граммов. В желтых бананах содержится больше фруктозы и глюкозы, кроме того, они быстро утоляют голод.
Без вреда для организма люди с малоподвижным образом жизни и избыточным могут позволить себе один банан в день два-три раза в неделю, а спортсмены — два-три фрукта в день.
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Здоровье , АГН "Москва"
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