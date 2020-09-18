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Перечислены мешающие сбросить вес полезные продукты 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Перечислены мешающие сбросить вес полезные продукты
Фото: Lenta.ru
Диетолог Роса Мария Эспиноза (Rosa María Espinosa) перечислила продукты, которые считаются полезными, но мешают сбросить вес. Ее слова приводит издание Clarin.
Эспиноза рассказала, что зачастую покупатели считают некоторые продукты полезными и низкокалорийными, но это не соответствует действительности. «На многих упаковках хлопьев для завтрака изображен силуэт стройной женщины, и потребители часто полагают, что эти сухие завтраки цельные и низкокалорийные», — пояснила она. На самом деле хлопья или злаковые батончики часто содержат много сахара, но в них вообще нет клетчатки.
Эксперт рекомендует избегать покупную томатную пасту и готовить ее дома, так как в заводской продукт добавляют большое количество сахара.
По мнению Эспинозы, неоднозначным с точки зрения похудения продуктом можно назвать и смузи. Употребление более пяти порций этого напитка в неделю может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Тренер по питанию Сюзана Леон (Susana León) заявила о высокой калорийности сухофруктов: в этих дегидратированных продуктах повышена концентрация сахара. Их потребление лучше сократить и выбрать обычные фрукты. Также эксперт советует снизить количество бальзамического уксуса: 100 граммов продукта содержат 22 грамма сахара и 110 калорий. Калориен и соевый соус: в 100 граммах содержится 275 калорий и большое количество соли.
Диетолог Палома Кинтана (Paloma Quintana) рекомендует отдать предпочтение сваренным вкрутую яйцам, фруктам, белому сыру и натуральному йогурту без добавления сахара.
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