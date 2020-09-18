Перечислены мешающие сбросить вес полезные продукты 

Диетолог Роса Мария Эспиноза (Rosa María Espinosa) перечислила продукты, которые считаются полезными, но мешают сбросить вес. Ее слова приводит издание Clarin.

Эспиноза рассказала, что зачастую покупатели считают некоторые продукты полезными и низкокалорийными, но это не соответствует действительности. «На многих упаковках хлопьев для завтрака изображен силуэт стройной женщины, и потребители часто полагают, что эти сухие завтраки цельные и низкокалорийные», — пояснила она. На самом деле хлопья или злаковые батончики часто содержат много сахара, но в них вообще нет клетчатки.

Эксперт рекомендует избегать покупную томатную пасту и готовить ее дома, так как в заводской продукт добавляют большое количество сахара.

По мнению Эспинозы, неоднозначным с точки зрения похудения продуктом можно назвать и смузи. Употребление более пяти порций этого напитка в неделю может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Тренер по питанию Сюзана Леон (Susana León) заявила о высокой калорийности сухофруктов: в этих дегидратированных продуктах повышена концентрация сахара. Их потребление лучше сократить и выбрать обычные фрукты. Также эксперт советует снизить количество бальзамического уксуса: 100 граммов продукта содержат 22 грамма сахара и 110 калорий. Калориен и соевый соус: в 100 граммах содержится 275 калорий и большое количество соли.