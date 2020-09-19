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Назван способ похудения без диет

РИА "ФедералПресс"иещё 14
7 часов назад
Диетолог Адриана Орос заявила, что необязательно придерживаться жестких диет, чтобы сбросить лишний вес. По словам специалиста, похудеть без сложностей поможет простой «метод тарелки». Он не только эффективен при похудении, но и научит придерживаться здорового питания.
«Метод тарелки» подразумевает распределение продуктов. Так, половину порции должны составлять овощи (сырые или приготовленные), четверть белки, включая растительные. Еще четверть должна включать сложные углеводы, такие как паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб. Диетолог посоветовала сначала к порции добавлять сырые овощи, затем белки, а потом уже углеводы. В самом конце добавляется немного полезных жиров, например, оливковое масло, орехи или авокадо.
Орос отметила, что чаще всего при похудении люди совершают несколько ошибок: забывают о важности сложных углеводов или забывают о разнообразии. Пишет газета «Известия» со ссылкой на ABC.
Здоровье,газета "Известия",телеканал АВС,
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