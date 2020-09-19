Назван способ похудеть без диет 

Жестко ограничивать себя в потреблении тех или иных продуктов, для того, чтобы сбросить лишний вес и привести себя в форму, вовсе не обязательно, считает диетолог Адриана Орос. Эксперт предлагает воспользоваться простым способом, пишет издание ABC.

Орос напомнила пытающимся привести себя в форму людям о «методе тарелки». По словам специалиста этот способ поможет не только довольно легко похудеть, но и научит придерживаться здорового питания. Принцип, которого советует придерживаться диетолог, прост: в его основе — распределение продуктов.

При приеме пищи необходимо помнить, что половину тарелки должны занимать овощи, четверть — белковые продукты (мясо, яйца, рыба и т.п.), еще одну четверть следует отдать сложным углеводам (макароны, рис и т.п.). Не стоит забывать и о полезных жирах, например, к блюду можно добавить оливковое масло, авокадо или немного орехов.

Адриана также указала на ошибки, которые люди чаще всего совершают, стараясь похудеть: так, они забывают о важности сложных углеводов и едят однообразную пищу.