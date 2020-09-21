Чем опасна плесень в ванной 

Черная плесень появляется в ванной комнате из-за повышенной влажности и температуры, плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Это гриб микроскопического строения, который, как правило, образуется между плиткой и на потолке. Если не устранить проблему сразу, колония плесени начнет активно размножаться и распространится по всему помещению, а это очень опасно для здоровья. "Рамблер" рассказывает, почему.

Споры грибов при дыхании попадают в организм человека, происходит интоксикация, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Со временем появляются такие симптомы, как упадок сил, проблемы с дыханием, головокружение, сонливость. Больше всего плесень опасна для людей с пониженным иммунитетом, детей и пожилых.

Токсины плесени поражают дыхательные пути. При попадании на слизистые у человека обостряется аллергия, может появиться хронический кашель, насморк или воспаление глаз. Например, конъюнктивит.

Также споры плесени оседают на коже и, тем самым, приводят к возникновению различных патологий: экземе, дерматиту и другим.

Кроме того, грибки способствуют появлению астмы, молочницы, болезней опорно-двигательного аппарата и ЖКТ. Еще, как выяснили специалисты, плесень может привести к развитию онкологических заболеваний. Попадая в организм, грибки провоцируют активность раковых клеток.