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Чем опасна плесень в ванной 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Чем опасна плесень в ванной
Фото: depositphotos.com
Черная плесень появляется в ванной комнате из-за повышенной влажности и температуры, плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Это гриб микроскопического строения, который, как правило, образуется между плиткой и на потолке. Если не устранить проблему сразу, колония плесени начнет активно размножаться и распространится по всему помещению, а это очень опасно для здоровья. "Рамблер" рассказывает, почему.
Споры грибов при дыхании попадают в организм человека, происходит интоксикация, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Со временем появляются такие симптомы, как упадок сил, проблемы с дыханием, головокружение, сонливость. Больше всего плесень опасна для людей с пониженным иммунитетом, детей и пожилых.
Токсины плесени поражают дыхательные пути. При попадании на слизистые у человека обостряется аллергия, может появиться хронический кашель, насморк или воспаление глаз. Например, конъюнктивит.
Также споры плесени оседают на коже и, тем самым, приводят к возникновению различных патологий: экземе, дерматиту и другим.
Кроме того, грибки способствуют появлению астмы, молочницы, болезней опорно-двигательного аппарата и ЖКТ. Еще, как выяснили специалисты, плесень может привести к развитию онкологических заболеваний. Попадая в организм, грибки провоцируют активность раковых клеток.
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