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Развенчан миф о пользе раздельного питания 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Развенчан миф о пользе раздельного питания
Фото: Depositphotos
Диетолог Нурия Дианова развенчала миф о пользе раздельного питания. По ее словам, оно не имеет под собой никакой доказательной базы, пишет информационный портал New Inform.
По мнению эксперта, принципиально несовместимых продуктов питания не существует. «Наша поджелудочная железа — это "универсальный боец", который вырабатывает сразу все необходимые для расщепления любых микроэлементов ферменты», — утверждает эксперт.
Концепция раздельного питания основана на идее совместимости и несовместимости различных пищевых продуктов. Люди, придерживающиеся такой диеты, стремятся употреблять белки, жиры и углеводы в разное время.
Ранее врач-диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, способствующие сбросу лишнего веса. По ее словам, желающим похудеть следует чаще употреблять свежую зелень, любые виды капусты, огурцы и свеклу. Эти низкокалорийные продукты богаты полезными витаминами и микроэлементам.
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