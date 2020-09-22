Как страдают женщины с большой грудью

Хотя многие дамы хотят увеличить грудь, есть и женщины, которые с радостью избавились бы от лишнего объема. Большой размер создает большие проблемы. Выбор одежды, езда за рулем и даже просто прогулки превращаются для женщин с пышной грудью в настоящее испытание. Узнайте, что приходится терпеть обладательницам огромных бюстов, из нашего материала. Пока одни женщины мечтают о большой груди, другие хотят облегчить свою жизнь, уменьшив бюст. К сожалению, не все могут себе это позволить из-за высоких цен на операции по редукции молочных желез.

20-летняя Амбер Роуч собирает деньги на операцию по уменьшению груди. Ее бюст 9-го размера постоянно опрокидывает бокалы с пивом в пабах и наталкивается на незнакомцев. Студентке из Лидса понадобится 5 000 фунтов (около 500 000 рублей) на процедуру по редукции, которая облегчит ей жизнь.

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Девушка говорит, что даже не может делать покупки в маленьких магазинах и бутиках, потому что грудью сметает товары с полок. Она не может дождаться, когда ее бюст, наконец, станет нормального размера.

Амбер — не единственная, кто страдает от проблем, связанных с огромным размером груди. Вот истории других британок, которые каждый день преодолевают трудности, связанные с большим бюстом — от страха кормить грудью до нежелательного внимания незнакомцев.

Третий размер груди в 9-летнем возрасте

32-летняя Мег Льюис живет с 3-летним сыном в Ковентри. Она признается, что мужчины постоянно обращают на нее внимание, а девушки хотят иметь такую же роскошную грудь. Но они даже не представляют, сколько проблем и боли приносит ей бюст 11-го размера.

В 9 лет у Мег уже был 3-й размер груди. Ее «девочки» продолжают расти до сих пор, несмотря на то, что британка периодически худеет. Женщине трудно найти бюстгальтер, а те, которые подходят, стоят не меньше 40 фунтов (около 4 000 рублей). Молодая мать страдает от хронических болей в спине с 14 лет.

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Британка три раза пыталась сделать операцию по уменьшению груди, но каждый раз врачи запрещали ей ложиться под нож по разным причинам. Сейчас у нее все в порядке с медицинскими показателями, но процедура в частной клинике обойдется в 9 000 фунтов (около 900 000 рублей). Пока что женщина не может позволить себе операцию.

У Мег постоянно появляются раздражения на коже под грудью и вмятины от лямок бюстгалтера на плечах. Недавно к ним добавилась постоянная боль в бедрах и коленях. Пышногрудая британка принимает успокоительные препараты, чтобы справиться с тревожностью и депрессией.

При беременности грудь была больше, чем живот

24-летняя Лейла Кристиан живет в Лидсе и растит маленького сына. Хуже всего молодой матери с 10-м размером бюста приходилось, когда она кормила малыша грудью. У нее было очень много молока, которое постоянно подтекало и создавало много неудобств.

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В 12 лет девушка уже носила 3-й размер бюстгальтера. В подростковом возрасте над Лейлой часто смеялись одноклассницы, когда она бегала на физкультуре. Сейчас британка страдает от постоянной боли в спине. Врачи советовали ей похудеть, но лишние килограммы уходили, а грудь легче не становилась.

Во время беременности бюст Лейлы был больше, чем ее живот. После родов грудь не уменьшилась. Грудное кормление давалось молодой матери с трудом, и она боялась, что сынишка может задохнуться.

Мужчины часто обращают на фигуристую Лейлу внимание, но она хочет, чтобы они видели в ней больше, чем просто большую грудь. Подруги шутят, что желали бы обладать таким бюстом, но, на самом деле, это настоящее испытание.

Ощущение удушья

26-летняя Рэйчел Феллоуз — мать двоих детей из Лондона. Ее грудь продолжает расти. Несмотря на то, что многие женщины ей завидуют, Рэйчел устала нести такую тяжелую ношу.

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Сейчас у британки 11-й размер бюстгальтера. Тело не выдерживает такой нагрузки, поэтому Рэйчел часто обращается к врачам. У нее болит спина, а когда она спит, то боится задохнуться под весом собственной груди. Женщина носит бюстгальтеры с металлическими косточками, которые могут выдержать вес груди. Особенно некомфортно ей в жару.

Когда молодая мать ходила беременной, никто этого не замечал из-за огромного бюста. Старшую дочь Рэйчел не кормила грудью, потому что боялась задушить малышку. Младшую кормила три месяца, а затем прекратила по той же причине. В большом объеме есть только один плюс — дети используют грудь в качестве подушек.

Раны на теле

У 22-летней Джулии Томас из Бакингема сейчас двое детей. Из-за впечатляющей груди 6-й размера у нее постоянно болит спина и появился варикоз.

То, что ее бюст больше, чем у остальных девочек, британка заметила еще в школе. Уроки физкультуры были для нее настоящим кошмаром. Повзрослев, она так и не полюбила свою грудь.

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Во время беременностей у Джулии появились боль в пояснице и варикоз. Грудь стала больше, а состояние здоровья ухудшилось. На коже женщины возникают раны из-за раздражения под бюстгальтером. Лямки въедаются в плечи, поэтому дома молодая мать ходит без лифчика, чтобы тело немного отдыхало.

Огромная грудь привлекает нежелательное внимание со стороны незнакомцев. Джулия вынуждена носить закрытые платья, чтобы на нее не пялились. Она советует девушкам не делать пластические операции по увеличению бюста, ведь большая грудь создает большие проблемы.