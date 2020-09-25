Ежедневные оргазмы избавили девушку от болей

Писательница Ханна Шеван Стеванс случайно узнала, что оргазм — отличное обезболивающее.

Более 12 лет девушка страдает от жутких болей в спине, сообщает британский таблоид The Sun. Долгое время врачи пытались узнать в чем причина. И только недавно Ханне поставили диагноз — фибромиалгия. Это заболевания характеризуется сильной болью в мышцах и сухожилиях. Ничего кроме сильнодействующих обезболивающих не помогало Ханне. Некоторые врачи даже отказывались выписывать девушке лекарства, думая, что она на них подсела. Тогда Ханна начала искать другие способы лечения.

@hannahshewanstevens

Она пыталась, например, заниматься йогой. Но никакие методы лечения ей не помогали. Совершенно случайно она узнала, что оргазм может снизить боль. Однажды Ханна занялась сексом с парнем, и половой акт настолько был прекрасен, что она долгое время не испытывала неприятных ощущений в мышцах. Теперь Ханна достигает по несколько оргазмов в день. Она настолько узнала свое тело, что может достичь экстаза без рук.

В сочетании с регулярной физиотерапией, упражнениями и техниками я могу более эффективно справляться с фибромиалгией, и мое психическое здоровье от этого улучшилось,

— говорит Ханна.