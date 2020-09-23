Что такое медная вода и зачем ее нужно пить

Медная вода - это обычная питьевая вода, насыщенная медью. Медь - микроэлемент, молекулы которого проникают в воду при контакте с ней. Для этого достаточно налить чистую воду в медный сосуд и оставить на какое-то время. Конечно, концентрация металла в таком напитке будет крайне небольшой, поэтому медь необходимо получать еще и из продуктов питания (во избежание ее дефицита). Медью богаты орехи, картофель, цельнозерновые продукты, семена и темный шоколад.
В чем ее польза?
В аюрведической медицине медной воде приписывают массу целебных свойств, однако не все они подтверждены наукой. Медь важна для правильной работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление медной воды помогает в профилактике различных заболеваний и отлично укрепляет иммунитет.
Главное и подтвержденное наукой свойство медной воды - антибактериальное. Ионы меди при контакте с водой обеззараживают ее, убивая микробы и ряд особо опасных бактерий. Благодаря этому свойству, медная вода достаточно эффективна для профилактики простудных заболеваний, что особо актуально в осенне-зимний период.
Традиционная медицина также приписывает медной воде жиросжигающие и омолаживающие свойства, однако научных подтверждений этому пока не было обнаружено.
Сколько ее можно пить?
Несмотря на то, что концентрация меди в таком напитке очень мала, специалисты рекомендуют пить не больше 3 стаканов в день. Переизбыток меди в организме может спровоцировать нарушения в пищеварении, усталость и головные боли. Если вы решите приготовить напиток самостоятельно, не настаивайте воду в медном сосуде больше 16 часов и не злоупотребляйте ей в течение дня.