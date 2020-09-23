Что такое медная вода и зачем ее нужно пить

Медная вода - это обычная питьевая вода, насыщенная медью. Медь - микроэлемент, молекулы которого проникают в воду при контакте с ней. Для этого достаточно налить чистую воду в медный сосуд и оставить на какое-то время. Конечно, концентрация металла в таком напитке будет крайне небольшой, поэтому медь необходимо получать еще и из продуктов питания (во избежание ее дефицита). Медью богаты орехи, картофель, цельнозерновые продукты, семена и темный шоколад.

В чем ее польза?

В аюрведической медицине медной воде приписывают массу целебных свойств, однако не все они подтверждены наукой. Медь важна для правильной работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление медной воды помогает в профилактике различных заболеваний и отлично укрепляет иммунитет.

Главное и подтвержденное наукой свойство медной воды - антибактериальное. Ионы меди при контакте с водой обеззараживают ее, убивая микробы и ряд особо опасных бактерий. Благодаря этому свойству, медная вода достаточно эффективна для профилактики простудных заболеваний, что особо актуально в осенне-зимний период.

Традиционная медицина также приписывает медной воде жиросжигающие и омолаживающие свойства, однако научных подтверждений этому пока не было обнаружено.

Сколько ее можно пить?