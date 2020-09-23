Кетогенная диета считается одной из самых эффективных для снижения веса. Некоторые адепты здорового образа жизни считают, что такое питание — самое целесообразное для человека. Но, как у любой диеты, у нее есть свои минусы.

Человек всегда пахнет ацетоном

Название диеты происходит от слова кетоз — химический процесс, который имеется в любом организме, но обычно в ограниченном количестве. Как известно из курса биологии, одним из важных источников энергии мозга, мышц и просто клеток тканей любого живого существа является глюкоза. Она содержится во многих продуктах, поступающих с пищей. Для функционирования человеческого тела глюкозы нужно очень много, и, если ее количество ограничено по тем или иным причинам, то начинают вырабатываться кетоны, которые и становятся альтернативой для получения энергии. Но даже когда глюкоза есть в избытке, такие органы как сердце и почечная кора все равно используют кетоны в качестве своего личного топлива.

Они являются более эффективными для химических процессов и перерабатываясь, способствуют образованию свободных радикалов и других активных форм кислорода, требуемых жизненно важным органам.

Кето-диета предусматривает собой минимальное потребление углеводов, по отношению к жирам, как 1:85 и не очень высокое потребление белков — 1:4.

Формируются кетоны из жиров и белков, которые разрушаются и преобразуются печенью в молекулы глицерина и жирной кислоты.

Эти элементы и участвуют в кетогенезе, во время которого появляется первое производное – ацетоацетат. Дальнейший процесс превращает это вещество в ацетон, а он, в свою очередь отправляется в выделительную систему организма. В итоге любой человек, находящийся на кетогенной диете, неминуемо пахнет ацетоном. Жидкое соединение выходит с потом, с мочой и выдыхается с углекислым газом. По-другому, у тех, кто четко следует кето-диете, не бывает.

Отсутствие спортивных результатов

Представители Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России четко разделяют низкоуглеводную и кетогенную диеты. Первая заставляет организм использовать жир и углеводы для ежедневных потребностей в энергии, а вторая, из-за их недостатка будет активно использовать имеющийся жир из тканей. Когда он закончится, метаболические изменения в организме будут таковы, что уровень кетонов в крови станет повышенным всегда, чтобы они имелись в наличии для необходимой энергии тела.

Соответственно, вся жировая масса у человека, придерживающегося кетогенная диеты уйдет, но вот мышечная вовсе не увеличится. Более того, никаких энергетических предпосылок для такого процесса при кетогенезе просто не предусмотрено. В этот момент организм находится на кето-питании, которое биологически рассчитано только для выживания, а не для прироста веса. Многие исследования спортивных диетологов США показывают, что способность выполнять мышечную работу высокой интенсивности у спортсменов, перешедших на кето-диету, тут же снижается.

Это связано с уменьшение внутримышечного гликогена и снижением способности печени к выбросу глюкозы, так необходимой во время усиленных тренировок. Люди, находящиеся на кето-диете, биологически не имеют энергии для выполнения каких-либо повышенных физических нагрузок и о достижении хороших спортивных результатов, в данном случае говорить не приходится.

Нельзя использовать полным людям

Поскольку человек, жестко придерживающийся кетогенной диеты стремительно теряет жировую ткань, логично предположить, что полным людям такой тип питания просто необходим. Однако врачи Межрегиональной общественной организации Российская Диабетическая Ассоциация именно людям с большим лишним весом особенно не советуют переходить на кето-диету. Здоровое тело создает много инсулина, и его клетки реагируют на этот гормон определенным, правильным образом.

Это позволяет печени производить кетоны в нужное время и прекращать их, когда слишком много кетоновых тел попадает в кровь.

Человек с лишним весом, практически всегда имеет, для обычной жизни небольшие, но в данном случае крайне опасные проблемы с работой поджелудочной железы. Когда инсулин не вырабатывается или этот процесс происходит неправильно, уровень кетонов может резко возрасти и продолжать расти до критического количества в крови. Врачи это называют диабетическим кетоацидозом.