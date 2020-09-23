Диетологи рассказали плюсах и минусах для здоровья, о которых необходимо знать, если вы задумываетесь об изменении рациона.

Как рассказали онлайн-порталу Daily Mail Australia эксперты Лаура Форд и Линди Коэн, молоко и еда, созданная на его основе, содержат ряд важных веществ, среди которых кальций и белок, а также ряд необходимых организму витаминов и минералов, однако далеко не все могут усвоить эти продукты.

«Довольно сложно диагностировать непереносимость лактозы, потому исключить данную категорию еды из рациона без консультации с врачом не рекомендуется», — пояснили они.

По словам экспертов, есть ряд положительных и отрицательных моментов для организма в целом при отказе от молока, сыра и творога. Так, этот продукт наряду с фасолью и некоторыми напитками вызывает вздутие живота у некоторых людей.

Согласно последним исследованиям, 65% людей не переваривают лактозу, из-за чего и возникает данное осложнение, которое часто идет в паре с диареей или запорами, а также усиливает менструальные боли.

Отказ от продуктов-раздражителей поможет облегчить эти симптомы. Кроме того, подобное изменение рациона может улучшить состояние кожи. Оба эксперта заявили, что бьюти-рутина и питание очень индивидуальны, потому это правило действует далеко не для всех.

Существует также довольно спорное утверждение, что молочные продукты могут стать причиной головных болей, однако убедительных доказательств мало, и облегчить подобный симптом изменение рациона может, но лишь у тех, кто страдает от непереносимости лактозы. Есть у безмолочной диеты и минус: организм будет лишен определенных питательных веществ, если не возместить их пищевыми добавками.