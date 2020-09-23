Почему рыжеволосые женщины чувствуют боль сильнее

Рыжеволосых людей иногда называют «поцелованными солнцем». Оказывается, они действительно особо отмечены природой, и имеют незначительные отличия от других людей, в частности, повышенный болевой порог. Как же живется с этим рыжеволосым женщинам, у которых особо низкий болевой порог?

Мутация рецепторов в цепи центральной нервной системы

Еще в начале 2000-х американские стоматологи опытным путем обнаружили, что женщинам с рыжими волосами во время процедур требовалось больше обезболивающего препарата, чем их ровесницам — брюнеткам или шатенкам. Доктор Эдвин Лайем из Луисвиллского университета изучал влияние одного нового ингаляционного анестетика и для этого пригласил 20 женщин в возрасте 20—40 лет, 10 из которых были рыжими.

Все их физиологические реакции впоследствии он тщательно проанализировал — в частности, проверил бессознательный рефлекс движения конечностей на болевую стимуляцию.

Для этого все участницы эксперимента на добровольной основе подвергались слабым ударам электрического тока в бедро.

При этом дозу анестетика всем увеличивали до тех пор, пока испытуемые не переставали чувствовать боль. Оказалось, что для преодоления порога чувствительности к боли рыжеволосым пациенткам понадобилось на 20% больше анестетика, чем брюнеткам или блондинкам.

Тогда доктор Лайем провел консультацию с генетиками и ученые пришли к выводу, что разница в чувствительности к боли кроется в особой вариации рецепторов к меланокортину — биологическому веществу, который связан с рыжим цветом волос. Это определенная мутация рецепторов в цепи центральной нервной системы и именно она ослабляет действие препаратов анестезии.

Недостаточная выработка эндорфинов

Появление ребенка с рыжими волосами происходит чаще всего у людей с двумя копиями рецессивных аллелей на 16-й хромосоме, которая производит измененную версию белка MC1R. Однако, чтобы малыш родился рыжим, его родители должны не только нести в себе эту генную мутацию, но и сами оба быть рыжими. Генетики считают, что обладателей мутационного гена рыжих в среднем на 50% больше, чем непосредственно самих людей, «поцелованных солнцем». Во многом это связано с аутосомной рецессивностью гена и, возможно, обусловлено природным естественным отбором.

Ученые из Саутгемптонского университета провели молекулярно-генетическое исследование биологического материала нескольких женщин-добровольцев, в ходе которого попытались выяснить, почему рыжие обладательницы белка MC1R сильнее чувствуют боль, чем шатенки или блондинки, также носящие в себе этот ген. Они пришли к выводу, что данная генетическая структура влияет на работу эндокринной системы своей обладательницы.

У рыжих носителей этого гена больше продуцируется витамина D, но меньше производится эндорфинов.

Между тем эти гормоны, вырабатывающиеся нейронами мозга, способны не только влиять на эмоции, но и подавлять болевые ощущения. Вероятно, это одна из причин, почему у рыжеволосых женщин низкий болевой порог, но также именно поэтому их часто считают жизнерадостными. Биологический недостаток эмоционального подъема они с успехом компенсируют повышенной эмоциональностью и открытостью, позволяющей им смотреть на мир позитивно.