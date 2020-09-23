Бодифлекс: панацея или обман

Расскажем, что это за методика и почему на ее автора подали в суд.

Многие женщины хотят иметь красивую и подтянутую фигуру, но из-за плотного рабочего графика время на занятия спортом порой не хватает. В последнее время женщины все чаще обращаются к методике под названием «бодифлекс», которая занимает всего 15—20 минут времени в день и предполагает улучшение качества тела. Автор методики обещает не только стройную фигуру, но и стойкость к любым болезням. Разберемся, так ли это.

Что такое бодифлекс?

Бодифлекс (англ. body — тело, flex — сгибать) — это специально разработанный комплекс статических упражнений, выполняемых при задержке дыхания. Методику изобрела обыкновенная американская домохозяйка Грир Чайлдерс в начале 2000-х годов. Автор заявляет, что они способствуют похудению, нормализации обмена веществ и укреплению мышц.

Программа состоит из 12 упражнений, которые ежедневно выполняются с утра на голодный желудок в течение или через два часа после еды в течение дня. Тренировка занимает 15—20 минут. Специальное оборудование не требуется, абонемент в спортзал тоже не нужен — упражнения можно выполнять в домашних условиях. Некоторые считают бодифлекс настоящей панацеей — времени и усилий требуется мало, а вот результат обещает быть грандиозным. С упражнениями справится любая женщина, даже если прежде она никогда не занималась спортом.

Главной рекомендацией к тренировкам служит снижение количества потребляемых углеводов, что, скорее всего, и приводит к снижению веса. Однако фитнес-бикини и бодибилдеры рекомендуют по утрам делать упражнение «вакуум», которое по своей сути близко бодифлексу.

Отзывы россиянок о бодифлексе разнятся. Кому-то эта методика действительно помогает, а кто-то считает ее пустой тратой времени. Отметим, что сама Гриар Чайлдерс получила судебный иск и выплатила несколько миллионов долларов за ложные обещания клиентам, которые так и не достигли желаемого результата.