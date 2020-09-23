Что ногти могут рассказать о вашем здоровье 

Порой ногти могут красноречиво отражать все проблемы со здоровьем, главное — уметь правильно «прочитать» эти сигналы.

Австралийский диетолог Фиона Так рассказала онлайн-изданию Daily Mail, какие факторы надо учитывать при анализе данного вопроса, потому что порой на состояние ногтей влияют внешние факторы, например, длительное ношение наращивания, однако свои натуральные должны быть без деформаций и нежно-розового цвета.

Если же на них есть белые пятна и линии, это часто свидетельствует о дефиците цинка или кальция. Чтобы исправить ситуацию, достаточно включить в рацион больше продуктов, богатых этими минералами, например, тыквенные семечки, красное мясо или птицу.

Важно также обращать внимание на любые изменения оттенка ногтей. Если ваши стали бледными и даже синюшными, стоит проверить кровообращение и сдать кровь на уровень железа.

Также ногти должны быть без ямок и углублений, так как их наличие может быть признаком таких серьезных проблем, как псориаз, облысение или аутоиммунные заболевания.

Не должны они быть волнистыми или рыхлыми — это указывает на проблемы с кишечником, из-за которых организм недополучает необходимые питательные вещества (белок, железо, цинк или минералы).

Также нутрицитолог отметила, что у пожилых людей часто встречаются булавовидные ногти с загибающимся внутрь ложем. Это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах, связанных с состоянием легких, затруднением дыхания или с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако Фиона заявила, перед тем как обратиться к врачу, не надо паниковать, лучше оцените, не повлияли ли внешние факторы на рост и здоровье ногтей. Любые удары, накладные или наращенные типсы, трещины — все это может повредить их. Кроме того, ногти могут стать чересчур сухими, если злоупотреблять антисептиками и мытьем рук.