Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

4 натуральных напитка, которые избавят вас от бессонницы

Kdpconsulting.ru
2 часа назад
Сон — это важнейшая составляющая здоровья человека. Быстрое засыпание целая наука и, оказывается, существуют специальные методы, позволяющие это делать.
4 напитка, которые избавят от бессонницы
Фото: Kdpconsulting.ruKdpconsulting.ru
Мы поделимся с вами рецептами напитков, которые помогут быстро заснуть. Это значительно улучшит качество вашего сна, и каждое утро вы будете чувствовать бодрость и заряд энергии.
Недосып ослабляет иммунную систему человека и вредит здоровью центральной нервной системы. У людей, которые страдают от бессонницы и прочих проблем со сном, отмечают снижение когнитивных функций головного мозга, ухудшение памяти, появление лишнего веса и проявления гипертонии.
Советуем вам приготовить расслабляющий напиток, помогающий быстрее и легче заснуть. Это простые в приготовлении, вкусные и полезные составы, процесс приема которых доставит вам удовольствие, а результат засыпания приятно удивит.
Выберите напиток по душе или же чередуйте их для разнообразия.

Чай из ромашки

Это растение знаменито своими расслабляющими и успокаивающими свойствами. Если выпить ромашковый чай без сахара за 30 минут до отхода ко сну, то заснуть будет легче, так как организм успеет подготовиться к расслаблению.
Если вам хочется чем-то подсластить чай, то добавьте в него мед. В отличие от сахара, засыпанию этот продукт не повредит.
Также прием ромашкового чая станет профилактикой воспалительных заболеваний полости рта и слизистой горла.

Мятный чай

Употребление мятного чая помогает справиться с головными болями, вызванными действия магнитных бурь, а еще укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы.
Просто заварите мяту и выпивайте также, за полчаса до сна, с добавлением меда или без него.

Молоко с медом

В молоке содержится особый белок – казеин, который наиболее хорошо усваивается ночью и действует на организм успокаивающе. Добавление к теплому молоку меда усиливает действие казеина, а также улучшает вкусовые качества напитка.
Можно смешать теплое молоко с медом и выпить за 30 минут до сна или же приготовить напиток по особому рецепту.
Для приготовления понадобится 125 миллилитров молока, 1 желток куриного яйца и 1 столовая ложка меда. Сначала мед следует тщательно растереть с яичным желтком и, помешивая, влить в эту смесь горячее молоко. Пить, получившееся сонное средство, нужно медленно не торопясь.

Вишнево-ванильный напиток

В вишне содержатся особые вещества, которые отвечают за качество сна. Ваниль отлично дополняет эти свойства, также способствуя более быстрому расслаблению и засыпанию.
Возьмите 1 стакан вишневого сока, добавьте к нему щепотку ванили и выпейте незадолго до сна. Расслабление и умиротворение вам обеспечено.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители