4 напитка, которые избавят от бессонницы

Сон — это важнейшая составляющая здоровья человека. Быстрое засыпание целая наука и, оказывается, существуют специальные методы, позволяющие это делать.

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Мы поделимся с вами рецептами напитков, которые помогут быстро заснуть. Это значительно улучшит качество вашего сна, и каждое утро вы будете чувствовать бодрость и заряд энергии.

Недосып ослабляет иммунную систему человека и вредит здоровью центральной нервной системы. У людей, которые страдают от бессонницы и прочих проблем со сном, отмечают снижение когнитивных функций головного мозга, ухудшение памяти, появление лишнего веса и проявления гипертонии.

Советуем вам приготовить расслабляющий напиток, помогающий быстрее и легче заснуть. Это простые в приготовлении, вкусные и полезные составы, процесс приема которых доставит вам удовольствие, а результат засыпания приятно удивит.

Выберите напиток по душе или же чередуйте их для разнообразия.

Чай из ромашки

Это растение знаменито своими расслабляющими и успокаивающими свойствами. Если выпить ромашковый чай без сахара за 30 минут до отхода ко сну, то заснуть будет легче, так как организм успеет подготовиться к расслаблению.

Если вам хочется чем-то подсластить чай, то добавьте в него мед. В отличие от сахара, засыпанию этот продукт не повредит.

Также прием ромашкового чая станет профилактикой воспалительных заболеваний полости рта и слизистой горла.

Мятный чай

Употребление мятного чая помогает справиться с головными болями, вызванными действия магнитных бурь, а еще укрепить нервную и сердечно-сосудистую системы.

Просто заварите мяту и выпивайте также, за полчаса до сна, с добавлением меда или без него.

Молоко с медом

В молоке содержится особый белок – казеин, который наиболее хорошо усваивается ночью и действует на организм успокаивающе. Добавление к теплому молоку меда усиливает действие казеина, а также улучшает вкусовые качества напитка.

Можно смешать теплое молоко с медом и выпить за 30 минут до сна или же приготовить напиток по особому рецепту.

Для приготовления понадобится 125 миллилитров молока, 1 желток куриного яйца и 1 столовая ложка меда. Сначала мед следует тщательно растереть с яичным желтком и, помешивая, влить в эту смесь горячее молоко. Пить, получившееся сонное средство, нужно медленно не торопясь.

Вишнево-ванильный напиток

В вишне содержатся особые вещества, которые отвечают за качество сна. Ваниль отлично дополняет эти свойства, также способствуя более быстрому расслаблению и засыпанию.