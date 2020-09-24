К чему может привести интервальное голодание 

Интервальное голодание в последнее время стало весьма модным трендом. Но такое почасовое воздержание от пищи на самом деле не только модно, но и полезно. О том, как с помощью интервального голодания вы можете помочь своему телу, рассказывает «Рамблер».

Избавитесь от лишнего веса

Именно эту цель, как правило, преследуют женщины, решаясь на интервальное голодание. В период голодания происходит расщепление жиров: пищи, из которой организм обычно берет энергию, не поступает, приходится сжигать накопившиеся запасы. При этом мышечная ткань не затрагивается.

Ускорите метаболизм

Голод дает время отдыха пищеварительной системе, что в свою очередь разгоняет обмен веществ. По словам исследователей из Венского университета, метаболизм при интервальном голодании можно ускорить в среднем на 14%.

Снизите уровень инсулина

Во время голодания уровень инсулина в крови естественным образом снижается. Стабилизируется уровень сахара в крови, предотвращая развитие диабета.

Повысите иммунитет

Исследователи из Калифорнии утверждают, что интервальное голодание способно запустить процесс регенерации старых клеток в организме, в число которых входят и клетки иммунной системы, а также производству новых белых кровяных телец, которые становятся способны сильнее бороться с болезнями.