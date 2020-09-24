Названы способы справиться с ночным обжорством

При внезапном приступе голода вечером врач посоветовала выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если это не помогло, лучше перекусить кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем, чайной ложкой меда. В крайнем случае можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом. Чая, сока и кофе следует избегать, так как они стимулируют аппетит.

Правильный образ жизни также должен помочь. Например, перед сном лучше не читать новости и угнетающую литературу, которые способны привести человека в взволнованное и нервное состояние. Вместо этого полезнее будет принять ванну, надеть теплые носки, поиграть с домашним питомцем и посмотреть романтическую комедию. Хорошо в борьбе с обжорством показала себя йога по вечерам.