Чем может быть опасна фолиевая кислота 

Фолиевая кислота, или водорастворимый витамин В9, — основной компонент развития новых клеток, который оказывает благотворный эффект на белковый обмен, а также способствует синтезу ДНК и РНК. Потребление фолиевой кислоты особенно важно во время беременности — для формирования плаценты, кроветворения и развития нервной системы эмбриона. Дефицит витамина чреват анемией, бесплодием, ранним климаксом, дефектом развития плода, зато «переборщить» с ним достаточно трудно, а побочные эффекты минимальны. Фолиевая кислота входит в состав многих лекарств и БАДов. Тем не менее врачи предупреждают: бесконтрольный прием витамина может иметь нежелательные последствия.

Понижение иммунитета и рак

Хотя фолиевая кислота участвует в обмене пуриновых и пиримидиновых оснований, предупреждая онкологию, для тех, кто уже страдает каким-либо раковым заболеванием, она противопоказана. Стимулируя формирование новых клеток, витамин способствует росту злокачественных опухолей. Избегать самовольного потребления фолиевой кислоты рекомендуется и пожилым людям. Группа американских ученых под руководством доктора медицинских наук Университета Тафтса Лиги Пол провела исследования на пожилых мышах, одной группе которых вводилась доза фолиевой кислоты, эквивалентная дневной норме человека, а другой — двадцатикратно превышающая суточную норму. В результате эксперимента было установлено, что повышенные дозы фолиевой кислоты снижают активность натуральных киллеров (NK), защищающих организм от вирусных инфекций и онкологии. Снижение иммунитета от избытка фолиевой кислоты было установлено и рядом предыдущих исследований. В частности, исследования 2005 года выявили неразрушенную фолиевую кислоту в плазме крови у 78% женщин в период постменопаузы, и ее избыток также спровоцировал пониженную активность NK-клеток. Также американские и канадские исследования 2008 и 2014 годов установили, что препараты фолиевой кислоты повышают риск развития рака молочной железы и рака простаты.

Развитие аутизма

С 1998 по 2013 год группа ученых Бостонского Университета исследовала 1391 новорожденного, у 100 из которых был диагностирован аутизм. При этом у 16 матерей больных детей во время родов была зафиксирована крайне высокая концентрация фолиевой кислоты, а еще у 15 многократно превышалась норма витамина B12. Исследователи пришли к выводу, что значительное превышение нормы этих витаминов увеличивает риск развития аутизма будущего ребенка в 17 раз. Впрочем, причин изменять установленные рекомендации по приему витаминов беременными, врачи пока не видят. Данные исследования базировались на ограниченной выборке, к тому же высокий уровень фолиевой кислоты во время родов еще не доказывает, что столь же высокая концентрация присутствовала на ранних стадиях формирования мозга плода. В то же время предыдущие исследования подтверждают и обратное действие фолиевой кислоты, способной значительно снизить риск различных отклонений в эмбриональном развитии. И все же при приеме фолиевой кислоты лучше придерживаться оптимальной суточной нормы.

Аллергические реакции

Врачи предупреждают, что фолиевая кислота может вызвать различные проявления аллергии — крапивницу, кожную сыпь и зуд, отек Квинке, приступы бронхиальной астмы, а в исключительных случаях даже анафилактический шок. Чаще всего аллергия возникает при индивидуальной непереносимости вещества.

Другие побочные эффекты

Пациентов с пернициозной анемией и другими видами мегалобластных анемий врачи предостерегают от приема фолиевой кислоты без витамина В12. Способная только сглаживать симптомы, но не лечить причины, фолиевая кислота может привести к тяжелым осложнениям. Не рекомендуется принимать витамин и при почечных или печеночных заболеваниях. Кроме того, осторожно с ней стоит быть тем, кто страдает повышенной нервной возбудимостью: крупные дозы фолиевой кислоты могут спровоцировать бессонницу, раздражительность, а у эпилептиков даже вызвать судороги. Также длительное потребление фолиевой кислоты в больших дозах может спровоцировать тошноту, вздутие и боли в животе, диарею и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Какова норма