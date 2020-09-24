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Названы способы справиться с ночным обжорством 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Названы способы справиться с ночным обжорством
Фото: depositphotos.com
Для того, чтобы справиться с ночным обжорством, существует несколько методик. Об этом сообщила член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко изданию «Известия».
Если вечером случается приступ голода, то врач советует выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. Если такой способ не помог, лучше перекусить кефиром или теплым молоком со специями: корицей, куркумой, имбирем и чайной ложкой меда. А в самом крайнем случае можно приготовить тост с сыром, ветчиной, творогом или мясом.
Денисенко уточнила, что стоит избегать таких продуктов, как чай, сок, кофе, так как они стимулируют аппетит.
Также специалист отметила, что следует соблюдать правильный образ жизни. Например, не читать перед сном новости и литературу, которые способны привести человека в нервное состояние. Денисенко добавила, что в борьбе с ночным обжорством хорошо помогает йога по вечерам.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянам назвали самую полезную рыбу.
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