Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Почему растительное масло можно использовать только для заправки салата 

Умная 13 часов назад
Почему растительное масло подходит только для салатов
Фото: Умная
Хозяйки так привыкли использовать на кухне растительное масло, что уже не мыслят без него приготовления почти ни одного блюда. В масле жарят, тушат. Его используют для смазки формы для запекания. Есть и другие способы применения. Однако ученые предупреждают: чрезмерное увлечение растительным маслом чревато большими проблемами.

В приготовлении пищи

Специалисты Американской гастроэнтерологической ассоциации (Мэриленд), Института питания и Ассоциации по изучению рака давно доказали, что пережаренное постное масло является причиной онкологии. При нагревании свыше 200 градусов в этом продукте образуются канцерогенные вещества, вызывающие мутацию клеток в человеческом организме.
Любите картошку фри, котлеты и другие блюда, подразумевающие длительную обжарку при высоких температурах? Не удивляйтесь, если скоро появятся проблемы со здоровьем. Обычно все начинается с изжоги, тяжести в желудке. Затем появляется гастрит и другие болезни ЖКТ. Рак подкрадывается незаметно и бьет в самый неподходящий момент. Диетологи категорически против жареной пищи. Она без всяких оговорок вредна для здоровья.
Высокие температуры не только приводят к образованию канцерогенов. Они еще и полностью разрушают ценные полиненасыщенные жиры, присутствующие в растительном масле. В идеале этот продукт следует использовать холодным для заправки салатов. Пищу же лучше не жарить, а варить, тушить или готовить на пару.

В косметических целях

Некоторые «находчивые» дамы используют растительное масло для смазывания растрескавшихся губ и пересушенной кожи. Этот лайфхак выручает, если под рукой нет гигиенической помады или питательного крема. Однако польза от него крайне сомнительна. Дело в том, что растительное масло покрывает кожный покров тонкой воздухонепроницаемой пленкой. Это приводит к еще большему пересушиванию эпидермиса и закупорке пор. Результат — угри и ранние морщины.

Единственная область, где применение постного масла в косметических целях оправдано, — питание волос.

Отросшая часть волоса по своей сути мертва. В ней не происходит кислородного и витаминного обмена. Смазывая чешуйки волоса растительным маслом, мы их закрываем и сглаживаем. Это делает локоны шелковистыми и блестящими.

Всё хорошо в меру

При всех описанных предостережениях растительное масло очень полезно. В нем много полиненасыщенных омега-кислот, витаминов, микро— и макроэлементов. Однако и таким ценным продуктом не стоит злоупотреблять! Норма взрослого человека (в день) — до 20 г масла. Для малышей она вдвое меньше. Если не соблюдать этих ограничений, начнутся сложности с работой внутренних органов, нарушение метаболизма и другие проблемы.
Видео дня. Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Умная: последние новости
Фолиевая кислота: чем может быть опасен этот витамин Фолиевая кислота: чем может быть опасен этот витамин Почему женщины с рыжими волосами чувствуют боль сильнее, чем остальные Почему женщины с рыжими волосами чувствуют боль сильнее, чем остальные Кето-диета: каким людям она противопоказана Кето-диета: каким людям она противопоказана
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как очистить лоточки стиральной машинки от извести
Как очистить лоточки стиральной машинки от извести
Пельмени и свистки: как звезды испортили себе губы
Пельмени и свистки: как звезды испортили себе губы
Раскрыта опасность винограда
Раскрыта опасность винограда
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
04:04
Дочь Ирины Хакамады похвасталась преображением
Звёзды Дети
Названа самая красивая из всех королев
02:48
Названа самая красивая из всех королев
Красота
Как наш мозг устраивает нам ловушки
12:07
Как наш мозг устраивает нам ловушки
Психология
Что такое каркаде и зачем его пить
06:14
Что такое каркаде и зачем его пить
Еда Здоровье
Врач рассказала о вреде быстрых каш
11:32
Врач рассказала о вреде быстрых каш
Еда Здоровье
Курникова наконец показала третьего ребенка
03:10
Курникова наконец показала третьего ребенка
Дети Звёзды
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
11:12
Уехавшие русские, которые добились успеха за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение