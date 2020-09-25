Почему растительное масло подходит только для салатов

Хозяйки так привыкли использовать на кухне растительное масло, что уже не мыслят без него приготовления почти ни одного блюда. В масле жарят, тушат. Его используют для смазки формы для запекания. Есть и другие способы применения. Однако ученые предупреждают: чрезмерное увлечение растительным маслом чревато большими проблемами.

В приготовлении пищи

Специалисты Американской гастроэнтерологической ассоциации (Мэриленд), Института питания и Ассоциации по изучению рака давно доказали, что пережаренное постное масло является причиной онкологии. При нагревании свыше 200 градусов в этом продукте образуются канцерогенные вещества, вызывающие мутацию клеток в человеческом организме.

Любите картошку фри, котлеты и другие блюда, подразумевающие длительную обжарку при высоких температурах? Не удивляйтесь, если скоро появятся проблемы со здоровьем. Обычно все начинается с изжоги, тяжести в желудке. Затем появляется гастрит и другие болезни ЖКТ. Рак подкрадывается незаметно и бьет в самый неподходящий момент. Диетологи категорически против жареной пищи. Она без всяких оговорок вредна для здоровья.

Высокие температуры не только приводят к образованию канцерогенов. Они еще и полностью разрушают ценные полиненасыщенные жиры, присутствующие в растительном масле. В идеале этот продукт следует использовать холодным для заправки салатов. Пищу же лучше не жарить, а варить, тушить или готовить на пару.

В косметических целях

Некоторые «находчивые» дамы используют растительное масло для смазывания растрескавшихся губ и пересушенной кожи. Этот лайфхак выручает, если под рукой нет гигиенической помады или питательного крема. Однако польза от него крайне сомнительна. Дело в том, что растительное масло покрывает кожный покров тонкой воздухонепроницаемой пленкой. Это приводит к еще большему пересушиванию эпидермиса и закупорке пор. Результат — угри и ранние морщины.

Единственная область, где применение постного масла в косметических целях оправдано, — питание волос.

Отросшая часть волоса по своей сути мертва. В ней не происходит кислородного и витаминного обмена. Смазывая чешуйки волоса растительным маслом, мы их закрываем и сглаживаем. Это делает локоны шелковистыми и блестящими.

Всё хорошо в меру

При всех описанных предостережениях растительное масло очень полезно. В нем много полиненасыщенных омега-кислот, витаминов, микро— и макроэлементов. Однако и таким ценным продуктом не стоит злоупотреблять! Норма взрослого человека (в день) — до 20 г масла. Для малышей она вдвое меньше. Если не соблюдать этих ограничений, начнутся сложности с работой внутренних органов, нарушение метаболизма и другие проблемы.