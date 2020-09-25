Ученые выяснили, какие женщины живут дольше

В то же время наличие жира на животе связано с повышенным риском ранней смерти.

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, специалисты в ходе исследования использовали показатель так называемой «полноты в центральной части тела» в совокупности с индексом массы тела (ИМТ), чтобы определить риск преждевременной смерти. По их словам, данная работа показывает, что люди должны следить за тем, чтобы на талии не скапливался жир, а не только думали о цифрах на весах.

Результаты их исследования, в котором приняли участие 2,5 миллиона добровольцев, за которыми наблюдали от 3 до 24 лет, опубликованы в журнале BMJ.

Под показателем «полноты центральной части тела» ученые понимали следующие параметры: окружность талии, бедер, обхват ног, соотношение талии к бедрам, соотношение талии к росту, и соотношение талии и ноги.

Также они наблюдали за индексом ожирения, оценивающим размер жировой ткани.

Автор исследования Тосиф Ахмад Хан из отдела диетологии Университета Торонто сказал: «Жир на животе — это жир, который накапливается вокруг органов брюшной полости, и его избыток связан с высоким уровнем холестерина, высоким артериальным давлением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабетом и инсультом, вследствие чего и увеличивается риск преждевременной смерти от любых причин.

По мнению ученых, каждое увеличение окружности талии на 10 сантиметров увеличивает шанс внезапно скончаться на 11%, в то же время каждое увеличение на 0,1 в соотношении „талия-бедра“, „талия-рост“, „талия-обхват ноги“ повышает риск смерти на 20%.

В то же время специалисты обнаружили, что соотношение окружности бедра и ширины ноги обратно пропорционально: чем больше окружность бедер, тем ниже риск преждевременной кончины, а рост обхвата ноги на 5 сантиметров связан с 18%-ным снижением шансов внезапно умереть, поэтому жир на бедрах считается полезным, ширина ноги говорит о качестве мышц.

Таким образом, ученые считают, что обладательницы крутых бедер и мощных, коренастых ног проживут дольше тонких и изящных женщин.