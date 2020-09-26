Все, что вам надо знать об уменьшении груди 

Одна из самых популярных пластических операций у женщин — увеличение груди с помощью имплантов или жировой ткани (липофилинг). Однако не менее востребовано и уменьшение молочных желез, или редукционная маммопластика. Данная операция позволяет не только решить эстетические проблемы, но и улучшить качество жизни. Каковы же подводные камни, о которых надо знать, прежде чем решиться на нее? Ответ — в новом материале на Passion.ru.

Что такое редукционная маммопластика?

Редукционная маммопластика — пластическая операция по уменьшению груди, которая заключается в удалении лишних жировых и железистых тканей, кожи, формировании другой формы и перемещении сосков. Эта процедура облегчает жизнь девушкам со слишком пышными формами, которые достались им от природы. Однако важно рассказать об опасностях данной операции и развеять мифы, которые существуют вокруг этой темы.

Кому нужна операция по уменьшению груди

Олег Никитин Кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице

Всех пациенток можно условно разделить на три категории. К первой относятся молодые девушки с так называемой ювенильной гипертрофией молочных желез, когда их объем значительно увеличивается в период полового созревания. При этом многие молодые женщины стараются похудеть, однако значительная потеря веса может привести к обвисанию груди. Такие пациентки в основном обращаются с целью уменьшить молочные железы и улучшить их форму, а иногда и вовсе просят их удалить из-за сильного дискомфорта. Для достижения максимально стабильного результата при редукционной маммопластике крайне важно сделать подтяжку груди (мастопексию), то есть восстановить ее форму и устранить обвисание.

Во вторую категорию входят пациентки, у которых грудь стала большой после родов — она достаточно подвижна, поэтому со временем может начаться птоз, а лактация его лишь усиливает его. Вот почему женщины обращаются к пластическому хирургу в первую очередь с целью подтяжки молочных желез. Как правило, в ходе операции также уменьшается объем груди для улучшения ее внешнего вида.

Третья категория пациенток — женщины после 50 лет. В этом возрасте из-за гормональных изменений грудь начинает увеличиваться в объеме, что вызывает проблемы со спиной и здоровьем в целом. Поэтому в данном случае операция больше направлена на оздоровление, а не на эстетическую коррекцию. Стоит отметить, что в США и ряде европейских стран редукционная маммопластика включена в систему страховой медицины. Уменьшение молочной железы решает эстетическую проблему, устраняет дискомфорт и избавляет от трудностей с подбором белья.

В каких случаях стоит прибегать к редукционной маммопластике

Основные показания к выполнению операции по уменьшению молочных желез — их гипертрофия (в том числе ювенильная) и птоз (опущение груди). В этих случаях хирургическое вмешательство возможно с 18 лет.

Несмотря на то, что редукционная маммопластика — объемная операция продолжительностью около двух-трех часов, она достаточно легко переносится пациентками. Прежде всего стоит отметить, что данная процедура не вызывает выраженного болевого синдрома — чаще всего уже на второй день после операции неприятных ощущений в покое не наблюдается, хотя они могут возникать при пальпации груди и во время активного движения. Период реабилитации после увеличения молочных желез в этом плане проходит значительно тяжелее.

Как выполняется операция по уменьшению груди

Маммопластика всегда выполняется под общей анестезией. В стационаре придется провести не менее двух суток, а в дальнейшем потребуются перевязки и осмотры врача. Швы чаще всего несъемные, то есть они рассасываются самостоятельно. Но последняя перевязка обычно происходит примерно через 9–10 дней после операции. Как и любое вмешательство пластического хирурга, редукционная маммопластика предполагает определенные ограничения. Рекомендации после операции достаточно простые: 4–5 дней нежелательно поднимать руки выше плеч, самостоятельно мыть волосы, носить вещи, которые надеваются через голову, 5–6 дней лучше не садиться за руль. Обычно в течение месяца пациентки носят компрессионное медицинское белье, которое поддерживает грудь, улучшает кровоток и способствует правильному формированию внутренних рубцов.

Чаще всего пациенток интересует размер рубцов и будут ли они заметны. Чаще всего речь идет о вертикальной маммопластике либо Т-образной, если мы говорим о редукции. И крайне редко это периареолярная маммопластика, когда разрезы делаются только вокруг ареолы. В случае с уменьшением молочных желез рубцы остаются всегда. Конечно, это выглядит эстетично, но нужно время, чтобы они стали малозаметными, хотя, к сожалению, чудес не бывает. Рубцы после любой маммопластики заметны в той или иной степени. Мы стараемся их «прятать» в такие места, где они не будут бросаться в глаза (на границе темной и светлой кожи вокруг ареолы, в подгрудной складке). Пациентки, которые решаются на редукционную маммопластику, теперь обращают меньше внимания на рубцы — на первый план выходят объем и форма молочных желез, улучшить которые и есть цель данной операции.

Реабилитационный период после маммопластики

В течение месяца после операции необходимо сократить любую физическую нагрузку. Занятия спортом возможны только через полтора-два месяца после маммопластики, но наиболее существенным запретом для пациенток оказывается то, что в течение этого периода нежелательно спать на боку — только на спине. Если есть проблемы с позвоночником, можно подкладывать под спину валики, чтобы немного облегчить ситуацию. В течение четырех месяцев нежелательно принимать горячую ванну, нужно исключить посещение бани, сауны и полгода нельзя загорать топлес, иначе рубцы, которые активно формируются как раз в течение первых 6 месяцев после операции, могут стать более темными и заметными.

Формирование рубцов, кстати, необходимо контролировать, поэтому врач обычно приглашает пациентов на осмотр примерно через месяц после операции, потом через три и через полгода. Уже через две-три недели рекомендуется пользоваться специальными кремами для рубцов, которые улучшают их качество. Применять подобные средства нужно в течение длительного времени — обычно не менее двух месяцев. Есть различные силиконовые наклейки, которые в той или иной степени ускоряют их формирование и улучшают внешний вид. Однако в любом случае на данный процесс всегда уходит около года.

В чем отличие редукционной маммопластики от подтяжки груди

Ульф Самуэльссон Доктор медицинских наук, профессор, председатель Ассоциации эстетической пластической хирургии и инъекций, пластический хирург «Академиклиникен»

Редукционная маммопластика отличается от подтяжки груди тем, что в первом случае задействовано уменьшение самой молочной железы, а при подтяжке убирается лишь кожа.

Женщины решаются на уменьшение груди в первую очередь по медицинским показаниям, потому что большой бюст приносит им дискомфорт в бытовых условиях, проявляясь болями в спине, сутулостью и сколиозом. Большая грудь приносит неудобство и во время сна, подобрать бюстгальтер также большая проблема. одборе Кроме того, в складках молочных желез часто возникает грибковая инфекция, бывает раздражение, сыпь, воспаление, и женщина должна постоянно бороться с этой проблемой, что вызывает жуткий дискомфорт.

Противопоказания к проведению маммопластики Относительные противопоказания: — ОРВИ — Беременность и период лактации — Начало менструального цикла — Обострения хронических заболеваний, — Возраст до 18 лет.

Абсолютные противопоказания: — Нарушение свертываемости крови, хронические заболевания, опухоли, кисты — Инфекции и новообразования молочных желез — Сердечно-сосудистые заболевания — Онкология — Сахарный диабет и тяжелые эндокринные заболевания — Ожирение.

Как и перед любой операцией, вам будет необходимо сдать анализы: общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем, гепатит, имунноглубулины к аллергическим реакциям, проверить свертываемость крови, анализ гормонального фона, ЭКГ, флюорографию, УЗИ молочных желез и УЗИ вен нижних конечностей. Потребуются консультации с маммологом, анестезиологом, терапевтом.

Опасности операции по уменьшению груди

Олег Берлев Пластический хирург высшей квалификационной категории сети клиник ЦИДК

После операции может возникнуть сильный отек, который сделает грудь ассиметричной.

Операция может повредить нервные окончания, что вызовет потерю чувствительности (однако чаще всего в этих случаях она восстанавливается в течение нескольких месяцев).

Появление заметных рубцов как следствия удаления тканей.

Инфицирование, отеки, гематомы, расхождение швов (при неподходящем уходе после операции).

Риск возвращения прежних объемов (но только при сильных гормональных нарушениях).

5 популярных мифов о редукционной маммопластику

Миф 1. Редукционная маммопластика способствует развитию опухолей молочных желез

Это неправда, поскольку на появление злокачественных образований влияют гормоны, состояние здоровья в целом и внешние факторы.

Миф 2. В операции используются импланты

Это утверждение не имеет ничего общего с действительностью, ведь для создания новой формы и уменьшения размера хватит своего материала.

Миф 3. После операции будет очень тяжелое восстановление

Это тоже неправда. Да, первые несколько дней действительно могут быть неприятные ощущения, но при подборе правильных обезболивающих средств и должном уходе боль не будет слишком сильной. То, что послеоперационный дискомфорт будет длиться несколько месяцев — это тоже миф. В большинстве случаев боли проходят уже после пары недель.

Миф 4. После маммопластики грудь будет выглядеть ненатурально

Этого опасаются многие девушки боятся. Однако не стоит переживать, потому что после пластической операции молочные железы будут смотреться естественно и в белье, и без него.

Миф 5. Маммопластику лучше делать летом

Это заблуждение, поскольку эту операцию можно проводить в любое время года.

Тамара Беридзе Врач-пластический хирург сети клиник «Семейная»

«Чаще всего процедура по уменьшению молочных желез проводится не только по желанию пациентки, но и по состоянию здоровья. В процессе редукционной маммопластики пластический хирург убирает излишки подкожного жира и проводят подтяжку, в результате чего грудь приобретает более красивый вид и комфортный размер. Показания к редукционной маммопластике: гипертрофия железистых тканей; искривление осанки, регулярные боли в спине, одышка; психологический дискомфорт; гигантомастия — чрезмерно большая грудь, которая причиняет дискомфорт; асимметрия груди; потеря эстетичного внешнего вида груди; дискомфорт во время сна и занятий спортом; риск возникновения онкологических заболеваний, которые при большой груди труднее выявить на УЗИ.