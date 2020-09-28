Как я худею с помощью лука

В рубрике “Личный опыт” редакция “Рамблера” публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

Лук — один из самых употребляемых в мире продуктов, но мало кто знает, что он не только придает блюдам вкус, но и при правильном употреблении может помочь сбросить лишний вес. О том, как использует овощ для похудения, рассказала читательница “Рамблера”.

Прежде, чем поделиться советом нашей читательницы, стоит упомянуть о том, каким образом лук ускоряет процесс похудения. Овощ имеет богатый состав, включающий в себя множество витаминов и микроэлементов, благодаря которым и активируются процессы, помогающие в процессе похудения. Так, при регулярном употреблении лука ускоряются обменные процессы и скорость сжигания жировых клеток, улучшается работа почек и печени, что способствует выведению из организма токсинов и шлаков, оптимизируется водно-солевой баланс, ускоряются процессы пищеварения. Все это в совокупности ускоряет процесс похудения.

Потреблять лук можно как в сыром, так и в обработанном виде. Наша читательница, например, предпочитает готовить луковый суп.

Я стараюсь время от времени придерживаться так называемой луковой диеты. Она существует в нескольких вариантах: более строгая и щадящая. Я предпочитаю первый вариант, позволяющий за неделю скинуть около 6 килограммов. Правда, оговорюсь, что подобная диета подходит не всем, поэтому рекомендую посоветоваться с врачом.

Итак, расскажу, в чем суть моей диеты. В течение трех дней я ем только луковый суп. При этом, готовлю его ежедневно: эффект дает только свежеприготовленное блюдо. Рецептов такого супа есть несколько, поделюсь своим.

4 средних луковицы, 1 морковку, 1 болгарский перец, 2 помидора я режу мелкими кубиками (томаты предпочитаю предварительно очистить от кожуры), складываю в кастрюлю и заливаю примерно 3 литрами воды. Добавляю зелень и любимые специи. Солить суп, кстати, не рекомендуется, но я изредка пренебрегаю этим правилом и добавляю немного соли. Довожу суп до кипения и варю в течение 15-20 минут.

Суп можно есть в течение всего дня, как только почувствуете голод.

При более щадящем варианте диеты допускается в дополнение к супу готовить овощные салаты, заправленные небольшим количеством растительного масла.