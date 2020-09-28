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Как отказ от секса сказывается на психике 

WomanHit.ru 4 часа назад
Как отказ от секса сказывается на психике
Фото: WomanHit.ru
Отсутствие интима часто влияет на все сферы нашей жизни
Сексуальная сторона имеет огромное влияние на все процессы, происходящие в нашей жизни. Как правило, начав половую жизнь еще в ранней молодости, мы с годами рождаем в себе ту самую энергию, о которой так часто говорят коучи, которые работают в сфере налаживания отношений между мужчиной и женщиной. Однако в разные периоды нашей жизни могут происходить события, влияющие на качество и количество секса. Естественно, такие перемены, связанные с нашей физиологией, не могут не сказываться на психике. Особенно серьезное влияние оказывает воздержание — добровольное или вынужденное. Есть хорошая новость: еще никто не умер от длительного воздержания, и все же психологический момент может серьезно осложнить жизнь, ведь подавленное сексуальное желание вызывает напряжение и постепенно перерастает в невротическое состояние.
Согласно исследованиям американских социологов, последнее десятилетие принесло больше молодежи, которая начинает интимную жизнь как минимум в 20—21 год, все чаще психологи получают молодых пациентов, которые обращаются с проблемой отсутствия половой жизни, ситуацию усугубляет момент, когда все знакомые и друзья вокруг успели выйти замуж/жениться по второму разу, а сам пациент еще в поисках идеальной второй половинки, которой он готов доверить «самое важное».
Специалисты уверены — каким бы самодостаточным не казался человек, отсутствие сексуального партенар долгое время может пошатнуть даже самую крепкую психику, по большей части это происходит из-за общественного давления и постоянных попыток сравнить себя с ближайшим окружением. Кроме того, в современной культуре позднее вступление в половые отношения становится чем-то необычным, хотя на самом деле таких людей в этом десятилетии на 20% больше, чем вы предыдущих двух поколения, которые начинали искать сексуальных партнеров еще в старшей школе.
Еще одним побочным эффектом добровольного воздержания может стать снижение сексуального влечения и притяжения: человек свыкается с мыслью, что секс ему не нужен, подобная установка может серьезно повлиять на либидо и в дальнейшем человек начинает испытывать проблемы с возбуждением, если на его пути все же встречается человек, с которым можно было бы построить гармоничные интимные отношения. В этой ситуации без сексолога обойтись не всегда возможно.
В любом случае, если отсутствие сексуальной жизни приносит вам только негативные переживания, это становится поводом обратиться к специалисту, иначе вам будет сложно наладить гармоничную связь с партнером. Не допускайте такой ситуации, когда ваша сексуальная энергия не будет находить выхода.
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