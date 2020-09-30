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Почему сон на левом боку самый здоровый 

Умная 2 часа назад
Почему сон на левом боку самый здоровый
Фото: Умная
На ресурсах, посвященных ЗОЖ, сейчас появляется много материалов о том, как повысить качество ночного сна. Одна из наболевших тем — на какой стороне лучше спать, чтобы к утру организм полностью восстановился и человек ощущал себя бодрым и полным сил. В 2012—2014 годах норвежские и датские ученые провели серию посвященных этой проблеме экспериментов.

Оптимальная поза для сна

Исследование проводилось специалистами Норвежского технологического университета (г. Тронхейм) совместно с учеными датского Национального исследовательского центра (г. Копенгаген) и Департамента клинической биомеханики при Университете Южной Дании (г. Оденсе). В число испытуемых вошли 1119 мужчин и женщин от 20 до 65 лет.
Ученые сопоставили все параметры веса, возраста и физического состояния этих людей, а затем на протяжении 2 лет следили за их привычками спать в той или иной позе. В результате оказалось, что положение тела во время ночного отдыха напрямую связано с физическим здоровьем. Тот, кто предпочитает спать на боку, гораздо лучше восстанавливается. Да и здоровье у него крепче, чем у всех остальных. Из общей массы испытуемых 54,1% спали на боку, 37,5% — на спине, 8,4% — на животе. Это соотношение не случайно. Оно отражает некоторые закономерности. В раннем младенческом возрасте люди большую часть времени спят на спине. В этот период формируются основные изгибы позвоночника. С возрастом во время сна начинает преобладать боковое положение тела.
На протяжении ночи люди несколько раз меняют позу, подсознательно стараясь избежать застойных явлений в тканях. Женщины спят на боку больше времени, чем мужчины. Это предпочтение делает дам более выносливыми, физически здоровыми и увеличивает продолжительность жизни. Важно и то, на какой — левой или правой — стороне спать.

Хочешь быть здоровым? Ложись на левый бок!

Органы человеческого желудочно-кишечного тракта расположены асимметрично. Во время сна это сильно влияет на все происходящие в нашем теле процессы. Лежа на левом боку, мы стимулируем работу кишечника. Также в этом положении желудок находится ниже пищевода. Все функционирует правильно. Это помогает избавиться от изжоги, запоров, синдрома раздраженного кишечника.
Второй важный момент касается кровообращения и лимфотока. В положении лежа на левом боку тело человека быстрее и качественнее «разгоняет» лимфу и кровь. Улучшается питание мозга, поэтому человек просыпается хорошо отдохнувшим. Свободное движение лимфы быстрее выводит продукты распада, помогает бороться с токсинами и лишним весом. Наконец сон в таком положении уменьшает храп. Склонные к нему люди часто испытывают ночью дефицит кислорода. Это приводит к ухудшению памяти, плохой работе и преждевременному старению мозга. У храпунов также наблюдаются непроизвольные остановки дыхания — апноэ, — которые при наличии лишнего веса могут даже привести к смерти. Нельзя спать на левом боку только людям с сердечной недостаточностью и тому, кто перенес инфаркт. В таком положении на сердце оказывается повышенное давление, а это может повредить ослабленному органу.
Всем остальным ученые советуют научиться спать на левом боку. Беременным женщинам и людям с лишним весом стоит подкладывать под согнутую правую ногу небольшую подушечку. Она снимет нагрузку на таз и позвоночник. Чтобы не затекали плечи и шея, иногда меняйте позу и обязательно позаботьтесь об удобном матрасе! Комфортность кровати не менее важна для качества отдыха, чем сон на той или иной стороне тела.
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