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Российский диетолог развеяла миф о пользе разгрузочных дней 

Lenta.ru и ещё 5 6 часов назад
Диетолог развеяла миф о пользе разгрузочных дней
Фото: Depositphotos
Разгрузочные дни, под которыми подразумеваются не только голодовки, но и монодиеты, могут нанести ущерб организму, несмотря на снижение массы тела. Об этом рассказала диетолог Татьяна Филиппова, передает «Пятый канал».
Филиппова развеяла миф о пользе разгрузочных дней, объяснив, что в такие дни люди обычно ограничивают рацион в том числе кефиром и яблоками, в которых нет достаточно полезных веществ.

Она добавила, что избыток кисломолочной продукции может навредить организму, так как в желудке может поменяться кислотность.

Для проведения разгрузочного дня диетолог рекомендовала исключить продукты, оказывающие избыточную нагрузку на печень, почки и желудок — быстрые углеводы, сахар, избыточное содержание соли, трансжиры.
Эксперт также рассказала, что многие худеющие неправильно воспринимают понятие «читмил», считая, что в этот день можно есть все, что захочется, чтобы взбодрить организм. Филиппова объяснила, что читмил подразумевает один день в неделю, когда всего в один прием пищи можно съесть что-то дополнительное, например, быстрые углеводы. Она уточнила, что это имеет скорее психологический эффект и позволяет избежать срывов, однако речь идет о небольшой порции жирного или сладкого блюда, а не об употреблении такой еды в течение всего дня.
Филиппова добавила, что стоит отходить от диет, так как это временные ограничения, после которых сброшенный вес вернется. Вместо этого лучше перейти на правильное сбалансированное индивидуальное питание, которое будет давать организму энергию и у него не будет потребности в энергии из быстрых углеводов. По ее словам, диетологи из разных стран уверены, что эффективной будет та диета, которая насытит организм полезными веществами, и при этом поможет сжечь излишки жира — при правильном питании они не накапливаются, а превращаются в энергию.
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Здоровье , Татьяна Филиппова
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