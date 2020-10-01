«После каждого приема пищи была рвота»

С расстройствами пищевого поведения люди сталкиваются не так редко, как нам кажется. По статистике, чаще всего жертвами РПП становятся женщины. И неудивительно, именно они больше всего переживают о своей фигуре, пытаются соответствовать «идеалу», который постоянно транслируют модели и блогеры в Instagram.

В этом материале мы отвечаем на все волнующие вопросы о РПП. Мы поговорили с психиатром Русланом Воробьевым, а также выслушали девушек, столкнувшихся с этой проблемой.

Руслан Воробьев психиатр, психотерапевт

Что такое РПП

Расстройства пищевого поведения (РПП) — это весьма серьезное психиатрическое заболевание, которое связано с постоянным дисфункциональным пищевым поведением. Оно негативно влияет на здоровье и эмоциональную сферу жизни человека. На сегодняшний день в международных классификациях болезней эти расстройства вынесены в отдельную диагностическую рубрику. Они подразделяются на целый ряд нарушений пищевого поведения.

Основным признаком этих расстройств является чрезмерная сфокусированность на весе, внешнем виде и пище.

Для людей с РПП идеи о том, что необходимо поддерживать определенный вес, стремиться к худобе и соблюдать строгие правила питания, носят строгий, обязательный характер. Нельзя просто убедить пациентов, что не стоит так питаться, поскольку они не восприимчивы к такого рода комментариям. Подобная переоценка внешности и веса является движущей силой развития этого расстройства и ведет к формированию опасного для жизни пищевого поведения.

Симптомы РПП

Симптомы варьируются в зависимости от типа РПП, хотя у всех них есть много общего. Существует 3 основных расстройства, наиболее распространенных и требующих особого внимания.

Нервная анорексия

Это угрожающее жизни РПП, которое характеризуется ненормальным весом, то есть истощением. Индекс массы тела в таких случаях ниже нормы. Анорексия сопровождается большим страхом набрать вес, желанием похудеть и искаженным представлением о своем теле. Люди могут быть объективно сильно истощены, но при этом, глядя на себя в зеркало, им может казаться, что они толстые. Они прикладывают экстремальные усилия для того, чтобы контролировать свой вес и внешность, что, конечно, нарушает их здоровье и функционирование в разных сферах жизни.

Истощение сопровождается слабостью, недомоганием, нарушением менструального цикла, выпадением волос, ухудшением состояния ногтей, зубов, кожи.

В целом такие люди чувствуют огромный дискомфорт, связанный с приемом пищи, который часто сопровождается болями в желудке, тяжестью в животе, тошнотой.

Важной чертой является то, что пациенты с анорексией сильно ограничивают себя в калориях. Они считают их и удерживают себя в состоянии энергетического дефицита, так называемом отрицательном энергетическом балансе. Кроме того, они используют чрезмерные физические нагрузки — до 2-3 ежедневных занятий в спортзале 7 дней в неделю. Они могут использовать слабительные, мочегонные препараты, а также вызывать рвоту после еды. Все эти манипуляции могут привести к летальному исходу.

Нервная булимия

Это также довольно угрожающее расстройство для здоровья и жизни, хотя у многих индекс массы тела при данном типе РПП в норме или чуть ниже нормы.

Это расстройство характеризуется эпизодами переедания, которое трудно контролировать.

Происходит некое расслабление, а после пациенты часто чувствуют вину и крайне негативное отношение к себе. У них возникает тревожность по поводу своего веса. Чтобы компенсировать это, они вызывают рвоту. Они не могут контролировать пищевое поведение.

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В какое-то время, например, им удается сдерживаться, не есть определенные продукты, которые их пугают, поскольку вызывают сильный страх поправиться. Но, с другой стороны, они испытывают сильное желание съесть эти продукты. В течение некоторого времени у человека накапливается эмоциональное и физическое напряжение, которое потом приводит к срыву, и он теряет контроль над съеденным.

Расстройство, связанное с перееданием

При этом варианте РПП человек ест регулярно, съедает очень много, возникает переедание, сопровождающееся ощущением потери контроля над приемом пищи. Человек съедает больше и быстрее, чем он хотел бы и планировал изначально. Даже когда он не так уж голоден, после достижения чувства насыщения ему трудно остановиться, поэтому прием пищи продолжается.

Приступы переедания также сопровождаются чувством вины, отвращения к себе, стыда за то количество пищи, которое было съедено.

При этом рвота может не вызываться, человек не прибегает к физическим упражнениям, чтобы сжечь набранные калории. Чувство стыда зачастую вынуждает людей скрывать имеющиеся проблемы с пищевым поведением. Они делают вид, что следят за своим питанием, но, находясь наедине с собой, могут предаваться приступам переедания.

Причины

Нельзя однозначно определить причину возникновения расстройства пищевого поведения. Единственное, что не поддается сомнению, — РПП мультифакторное заболевание, а значит, в его развитии принимает участие много разных обстоятельств.

Одной из причин может быть генетическая предрасположенность. Как правило, существенное влияние оказывает семья, близкое окружение и психическое здоровье человека в целом.

Наличие психологических проблем также повышает риск возникновения и развития РПП.

Значительное воздействие на человека оказывает и современная индустрия моды и красоты. Недостижимые идеалы фигуры и внешности провоцируют у людей возникновение склонности к нездоровому питанию, недоеданию и переработкам в спортзале. Все это направлено на достижение идеального тела, стандарты которого диктуются со страниц глянцевых журналов.

Как лечить РПП

Для того чтобы лечить РПП, врач должен иметь определенную подготовку. К сожалению, не все специалисты умеют работать с расстройством пищевого поведения, особенно когда речь идет о дефиците массы тела или когда очень снижена критика к своему состоянию, требуется стационарное лечение. Обычно рекомендуется бригадный, профессиональный подход. Врач-терапевт в команде с эндокринологом, диетологом, гастроэндокринологом решает соматические проблемы, подбирает нужный диетический план, для того чтобы восстановить функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и восполнить дефицит массы тела.

С другой стороны, должны быть привлечены специалисты, разбирающиеся в вопросах душевного здоровья. Они могут оказать лекарственную помощь, которая направлена на коррекцию эмоциональной дисрегуляции, уменьшение депрессивной и тревожной симптоматики, фиксации на идеи внешности и веса, снижение компульсивного момента в поведении, коррекцию сопутствующих психических патологий.

Стоит отметить, что важна не только лекарственная психотерапевтическая помощь. Устойчивые стереотипы поведения не могут быть полностью скорректированы медикаментозно.

Задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь пациенту лучше осознать психологические механизмы расстройства и подсказать пути, чтобы сформировать более здоровое, рациональное и сбалансированное отношение к себе. В конечном итоге шаг за шагом, последовательно врач помогает пациенту изменить стереотипы питания.

Недостаточно просто сказать человеку, что он должен набрать или сбросить вес, что он не должен переедать, вызывать рвоту и так далее — это не сработает. Необходима комплексная, последовательная, порой даже долговременная помощь, для того чтобы выйти из порочного круга пищевого поведения и потом удерживать достигнутый положительный результат на протяжении долгого времени.

Как помочь близкому, у которого РПП

Главное, что ты можешь сделать, если подозреваешь у своего близкого РПП, — посоветовать ему обратиться к врачу, а иногда, если требуется, настоять на этом. Только специалист сможет определить, действительно ли это расстройство пищевого поведения или другое заболевание.

Особое внимание нужно обратить на поведение детей. У ребенка важно поддерживать развитие здоровой схемы питания — правильное отношение к своей форме, весу, размеру. Момент сравнения с другими тоже является поддерживающим фактором в расстройстве пищевого поведения.

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Существуют биологические исходные параметры, и не всегда мы можем «слепить» то тело, которое нам кажется идеальным.

Важно помогать ребенку учиться принимать себя и не сравнивать с эталонами и образцами. Объясни ему, что люди разные и у каждого есть свои особенности. Стоит воздерживаться от критики в адрес ребенка и в адрес своего собственного тела в присутствии детей.

Личный опыт

Я обнаружила проблему в 16 лет, когда была в 11 классе. После каждого приема пищи у меня была рвота. Это происходило каждый день на протяжении 3 месяцев. Я начала искать в Интернете причину. Узнала, что это булимия.

Кристина, 21 год

В чем была причина?

Мне казалось тогда — все дело в том, что я боялась набрать лишний вес. Я очень хотела быть стройной. Но сейчас, разобрав проблему со специалистом, я поняла, что таким образом я пыталась справиться с эмоциями и переживаниями. Никак иначе я не могла выражать гнев, злость, обиду.

Обращалась ли ты за помощью к специалистам?

Я несколько раз обращалась за помощью к профессионалам. Но сделала это не сразу, как только поняла, что страдаю РПП. Все дело в том, что приемы у психотерапевта стоят достаточно дорого. Первый раз я пошла к врачу в 18 лет. Возможно, если бы я обратилась к нему раньше, проблема решилась бы гораздо быстрее. Сейчас я регулярно хожу к психотерапевту и наблюдаю улучшения.

Поддерживали ли тебя близкие?

Сначала меня просто поругали. Родители думали, что я вызываю рвоту специально. 2 года я молчала. Но сейчас мои близкие меня поняли. Они поддерживают меня. Было очень трудно добиться понимания, но я рада, что это случилось. Для меня очень важна поддержка родных.

Справилась ли ты с РПП?

С 2016 года я страдаю булимией. Выход из РПП у меня проходит плавно. Бывают дни и недели срывов. Очень тяжелый период был во время карантина, связанного с коронавирусом. Срывы участились. Но уже 2 месяца у меня ремиссия. Я еще не закончила борьбу с РПП, но продолжаю.

Я не осознавала, что мое пищевое поведение находится вне нормы, когда начались проблемы. Только недавно я поняла, что переедание в подростковом возрасте было не просто «обжорством», а компульсивным перееданием.

Мария (имя изменено по просьбе героини), 23 года

Какие признаки РПП ты у себя наблюдала?

Анализируя свои пищевые привычки в подростковом возрасте, я вспоминаю, что часто ела одна. Я даже не помню своих предпочтений в еде, потому что мне было неважно что есть. Я переедала, не контролируя количество пищи, и чувствовала сильный дискомфорт после этого. Ждала следующего приема пищи так, будто это было единственным планом на день.

В чем была причина?

Не могу назвать точной причины, но, скорее всего, мне не хватало реального удовольствия от жизни. Я была недовольна собой, из-за этого сложно было социализироваться. Не было никаких увлечений и занятий в свободное от учебы время. Родителей видела очень редко, потому что они приходили поздно. Я была предоставлена сама себе, мне было скучно, и не было других источников удовольствий, кроме еды.

Справилась ли ты с РПП?

Я не думаю, что когда-либо смогу до конца наладить свои отношения с едой. Мы всегда будем находиться в love-hate фазе. У меня до сих пор осталась привычка есть в одиночестве, могу игнорировать чувство насыщения и в сложные эмоциональные периоды вновь нахожу в еде источник удовольствия.