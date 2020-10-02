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Фитнес-тренер назвала диету Елены Малышевой катастрофой 

Lenta.ru и ещё 5 30 минут назад
Фитнес-тренер назвала диету Малышевой катастрофой
Фото: Lenta.ru
Популярный фитнес-тренер и блогер Екатерина Усманова раскритиковала диету, предлагаемую телеведущей и доктором медицинских наук Еленой Малышевой. Свой комментарий она дала в выпуске Youtube-шоу «Ходят слухи».
Так, во время интервью стало известно, что Усманова начала карьеру в фитнесе больше десяти лет назад. Героиня выпуска испробовала на себе многие методы похудения и пришла к выводу, что лучше всего придерживаться сбалансированного питания и не создавать для себя жестких ограничений.
На просьбу ведущей привести пример глупых советов по похудению, фитнес-тренер рассказала про публикацию Елены Малышевой в соцсетях, где она рекомендует съедать три яйца и два грейпфрута в день. «Это просто катастрофа. Это жесть! 2020 год! Я думала, так уже никто не делает!» — высказалась она.
В сентябре диетолог Денис Чех оценил рацион российских звезд и дал рекомендации. К примеру, известно, что продюсер Яна Рудковская боролась с послеродовыми килограммами с помощью кефирной диеты. Однако специалист назвал такой вид питания вредным, особенно в первые дни после родов. Также он прокомментировал рационы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.
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