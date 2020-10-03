Спортивные тренажеры, опасные для женского здоровья 

Занятия в тренажерном зале сейчас считаются самым «правильным» способом худеть и поддерживать себя в идеальной спортивной форме. Фанатеющие от ЗОЖ дамы просто жить не могут без тренировок. Тренажерный зал становится для них вторым домой. Однако многие женщины не знают, что значительная часть их любимых тренажеров приносит не пользу, а вред.

Жим ногами лежа

Работая на этом тренажере, женщина находится в полулежачем положении. Ее ноги закинуты вверх и упираются в подвижную панель с грузом. Задача спортсменки — вытолкнуть груз вверх максимальное количество раз.

Бессмысленность такого упражнения в том, что наши ноги и так достаточно накачаны, чтобы ежедневно выдерживать вес всего нашего тела. Выполняя жим ногами лежа, женщина максимально нагружает поясницу. При этом не задействуются стабилизирующие мышцы бедер и торса, что повышает риск заработать межпозвоночную грыжу.

Вертикальный блок с заведением рук с грузом за голову

Такое упражнение дает слишком большую нагрузку на капсулы плечевых суставов. Для тела это — неестественное положение. При максимальных нагрузках можно создать себе большую проблему: вызвать разрыв мышц плечевого пояса и уехать из зала прямиком в больницу.

Опытные тренеры советуют заменить занятия на этом тренажере обычными подтягиваниями. В крайнем случае можно работать с вертикальным блоком, но руки при этом держать перед собой, а не заводить назад за голову.

Разгибание ног

Этот тренажер очень любят новички, поскольку им кажется, что заниматься на нем просто и безопасно. Просто сел на лавку, подвел лодыжки под крепежи и качаешь квадрицепсы.

Однако на деле не все обстоит так уж радужно. Максимальный вес во время работы на тренажере приходится на лодыжки, но «вытягивают» его колени. Это приводит к преждевременному износу коленных суставов. Так что упорные тренировки для улучшения рельефа бедер могут в конце концов привести к инвалидности.

Сведение/разведение ног

Упражнения на сведение/разведение любят женщины со злополучными «ушками» по бокам бедер. Однако специалисты считают занятия на этом тренажере очень вредными. Они дают чрезмерную и совершенно не нужную нагрузку на сухожилия, соединяющие мышцы ног.

Работа в таком режиме может привести к смещению коленного сустава. Это очень больно, а еще придется долго и трудно лечиться. Стоят ли стройные бедра такого риска? Кроме того, занятия на данном тренажере можно заменить обычными приседаниями на одной ноге. Они гораздо более естественны и дают нагрузку на те группы мышц, которыми мы реально пользуемся.

В погоне за красивыми формами девушкам не следует забывать: их организм гораздо более хрупок, чем мужской. Мериться силами с парнями в спортзале просто глупо. Особенно, когда речь идет о тренажерах, занятия на которых могут навредить здоровью.